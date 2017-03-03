Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
Как утверждают свидетели происшествия, по не установленным пока причинам темнокожий мужчина оказался на линии электропередач высокого напряжения. Повиснув на проводах, он сначала получил два удара током в 30 тысяч вольт, а затем упал с 30-метровой опоры ЛЭП.
Каково же было удивление очевидцев, когда оказалось, что после всех страшных испытаний бедолага остался жив. На видео, записанном случайными зеваками, запечатлен как сам инцидент, так и его последствия.
На кадрах ролика видно, что обожженный молодой человек, находясь в состоянии шока, не только подает признаки жизни, но и самостоятельно передвигается. По информации издания Daily Mail, он ничего не сломал, однако после падения с трудом сумел восстановить дыхание.
Имя пострадавшего и место, где произошел инцидент, неизвестны. Судя по форме одежды мужчины, он является является сотрудником сервисной службы.
Пользователи Сети недоумевают – как герою ролика удалось выжить после такого инцидента? Некоторые из них полагают, что этот человек наделен суперспособностями, а кто-то считает, что секрет спасения кроется в невероятном везении. В настоящее время ролик просмотрели более уже более четырех тысяч раз.
Ранее сообщалось о чудесном спасении ученого, выжившего после падения в жерло вулкана. Как писали Dni.Ru, 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа, чтобы исследовать действующий вулкан Масая. Вместе с проводником он начал спускаться в жерло вулкана. Однако веревка оборвалась, и мужчины рухнули вниз. Отряд спасателей нашел бедолаг живыми, хотя и в обезвоженном состоянии из-за высокой температуры воздуха.
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