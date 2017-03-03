Из квартиры москвички похитили йоркширского терьера и чихуахуа

Три злоумышленника под видом покупателей похитили у 28-летней москвички йоркширского терьера и чихуахуа. Инцидент произошел в квартире на Садовой-Кудринской улице, передает агентство "Москва".

По словам пострадавшей, во время беседы она отлучилась в соседнюю комнату, чтобы успокоить грудного ребенка. Вернувшись, женщина обнаружила, что незнакомцы исчезли, а вместе с ними пропали собаки.