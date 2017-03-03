В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд. Его изобличили в 26 преступных эпизодах, передает агентство "Москва". Злоумышленник орудовал на протяжении десяти лет.
Следователи установили, что, работая массажистом в одном из санаториев на юге столицы, подозреваемый входил в доверие к несовершеннолетним и совершал в отношении них действия сексуального характера. В его квартире были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением девочек в возрасте от четырех до семи лет.
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