В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд. Его изобличили в 26 преступных эпизодах, передает агентство "Москва". Злоумышленник орудовал на протяжении десяти лет.

Следователи установили, что, работая массажистом в одном из санаториев на юге столицы, подозреваемый входил в доверие к несовершеннолетним и совершал в отношении них действия сексуального характера. В его квартире были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением девочек в возрасте от четырех до семи лет.