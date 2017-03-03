Турист из Индии скончался в московской гостинице

В номере гостиницы на Олимпийском проспекте найдено тело 32-летнего гражданина Индии. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности, передает агентство "Москва".

Установлено, что иностранец прибыл в Россию 1 марта по туристической визе. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Тело отправлено в морг.