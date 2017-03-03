В детском саду Москвы мамочки подрались из-за мужчины

Две женщины устроили драку прямо в раздевалке детского сада в Москве. Оказалось, что одна из дам является любовницей мужа другой.

Инцидент произошел в воспитательном учреждении в поселке Киевский Новомосковского административного округа. 37-летняя Ирина поняла, что ее ребенок ходит в один детский сад с ребенком любовницы ее мужа, 29-летней Марины.

Тогда разгневанная женщина решила разобраться с соперницей так сказать по-мужски. Чтобы не привлекать внимание воспитателей, законная супруга заперлась с разлучницей в раздевалке, передает Life.ru.

Выяснение отношений двух женщин на почве ревности быстро переросло в потасовку. Ирина оскорбляла соперницу, а затем начала таскать за волосы и избивать прямо на глазах у детей.

В результате инцидента, любовница Марина получила травму головы и ушибы конечностей. Женщина была вынуждена обратиться за помощью врачей. На данный момент, по факту драки полицейские проводят проверку.

Тем временем, избитая любовница прокомментировала инцидент в детском саду. Она еще раз подтвердила, что конфликт с Ириной произошел не из-за ссоры их детей, а из-за выяснения личных отношений. При этом, подробности драки женщина рассказать отказалась.