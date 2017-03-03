Умер актер Александр Кузнецов Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Происшествия

Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего

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На месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе спасатели обнаружили тело второго погибшего. Сотрудники МЧС завершили работы по разбору завалов, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел 2 марта. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. По факту обрушения автомобильного тоннеля на Калужском шоссе будет проведена проверка.

3 марта 2017, 10:28

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