Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего

На месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе спасатели обнаружили тело второго погибшего. Сотрудники МЧС завершили работы по разбору завалов, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел 2 марта. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. По факту обрушения автомобильного тоннеля на Калужском шоссе будет проведена проверка.
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