Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего

На месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе спасатели обнаружили тело второго погибшего. Сотрудники МЧС завершили работы по разбору завалов, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел 2 марта. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. По факту обрушения автомобильного тоннеля на Калужском шоссе будет проведена проверка.