Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде

Опубликована видеозапись из канадского города, где полицейские застрелили гражданина России. На кадрах видно, что сотрудники полиции после выстрелов пытались реанимировать мужчину, передает Global News.

Инцидент произошел в канадском Эдмонтоне. Сотрудники полиции застрелили 55-летнего россиянина после того, как оно напал на правоохранителя с ножом.

Известно, что в Канаде гражданин России работал в строительной компании по договору субподряда. До переезда за границу он был горным инженером.