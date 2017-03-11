В Канаде полицейские застрелили россиянина

В канадском городе Эдмонтон сотрудники полиции застрелили 55-летнего россиянина Виталия Савина. Мужчина был убит после того, как напал на правоохранителя с ножом, передает CBC News.

Как рассказали правоохранители, они подошли к автомобилю, нарушившему ПДД, из салона вышел водитель, между ними произошла потасовка. Свидетели заверяют, что Савин первым напал на полицейских с ножом, после чего в него выстрелили.

Известно, что россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда. До переезда в Канаду он работал в России горным инженером.

