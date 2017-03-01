Интерпол задержал в Москве банкира Цоя

На улице Малая Полянка в центре Москвы Интерпол провел спецоперацию по поимке основателя холдинга ГМС и банкира Германа Цоя, передает Life.ru. В 2014 году в Киргизии в отношении него было возбуждено уголовное дело. С 2016 года предприниматель находился в розыске за мошенничество. Ожидается, что задержанного вскоре передадут властям Киргизии.