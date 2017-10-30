В Киеве исчезла уникальная древняя книга

Из Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в Киеве исчез экземпляр "Апостола" Ивана Федорова, напечатанный в 1574 году во Львове, передает ТАСС. Уникальная книга на протяжении трех лет находилась на реставрации. Закончить специалисты должны были в конце сентября. Однако сотрудник, который работал над страницами, попросил больше времени, сославшись на проблемы со здоровьем. После этого он перестал выходить на связь. Сообщается, что 18 сентября реставратор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил жене и рассказал, что находится в Чернигове, а книгу у него похитили. Где сейчас мужчина, а также сама книга – неизвестно.