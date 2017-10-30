В Битцевском парке нашли сумку с боеприпасами

На территории Битцевского парка жительница Москвы обнаружила сумки с патронами. Боеприпасы изъяты и направлены на исследование, сообщает "Газета.ru".
В сумке нашли 134 патрона разного калибра. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов".
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