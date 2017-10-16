Скончался известный оперный певец

В Северной столице 16 октября в возрасте 80 лет умер знаменитый оперный певец, солист Мариинского театра Николай Охотников. Дата и время гражданской панихиды и похорон будут объявлены в ближайшие дни.

О смерти артиста сообщила пресс-служба Мариинского театра, в котором более трех десятков лет служил Охотников. Именно там он исполнил свои лучшие роли, завоевав признание и любовь зрителей. Артист играл Кутузова в "Войне и мире", Генриха Птицелова в "Лоэнгрине", Филиппа II в "Доне Карлосе" и Гремина в "Евгении Онегине".

Особенно ярко талант певца раскрылся в русском репертуаре. Он исполнил роли Сусанина, Досифея, Пимена и Бориса Годунова, Кончака, Токмакова, Кочубея, Юрия Всеволодовича, Светозара, передает Mariinsky.ru. Бас Николая Охотникова можно услышать на записях русской оперы, сделанных в 1990 с Валерием Гергиевым.

Артист участвовал в записи антологии русского романса, для которой исполнил все произведения этого жанра Римского-Корсакова для низкого голоса. Помимо того, Охотников был профессором Санкт-Петербургской консерватории.

О проводах оперного певца в последний путь будет сообщено позже. Мариинский театр выразил свои соболезнования близким скончавшегося артиста.

Николай Охотников родился 5 июля 1937 года в селе Глубокое, Казахстан. В 1964-м окончил Ленинградскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. С 1962 года был солистом Ленконцерта, с 1967-го – Ленинградского малого театра оперы и балета, с 1971-го — Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне – Мариинский театр). Гастролировал самостоятельно и с театром в Швейцарии, Греции, Италии, Германии, Испании, Финляндии, Израиле, США, Японии, Корее, Шотландии, Португалии и Бельгии.