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Происшествия

Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео

Фото: Петр Козлов/dni.ru
Момент убийства предпринимателя на Новослободской улице попал в объективы камер наблюдения. Судя по всему, действовал киллер-профессионал.
прочитано 1221 раз

На кадрах видно, как убийца подкрался к бизнесмену на парковке и произвел не менее пяти выстрелов в упор. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Киллеру удалось скрыться, пишет газета "Известия".

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В центре Москвы застрелили мужчину

Личность погибшего установлена – это 38-летний Георгий А., передает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия. Мотивы преступления пока не известны. 

Как писали Dni.Ru, ЧП случилось утром 16 октября вблизи жилых домов. "Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", – рассказала старший помощник руководителя столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

Ранее страшное преступление произошло на юге Москвы: неизвестный заживо поджег 33-летнего мужчину, облив его легковоспламеняющейся жидкостью. Обгоревшее тело обнаружили в лесополосе. Возбуждено уголовное дело, 33-летний подозреваемый задержан. 

Автор: Людмила Фоканова16 октября 2017, 12:06

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