В центре Москвы застрелили мужчину

Утром в понедельник, 16 октября, в центре столицы расстреляли 38-летнего мужчину. ЧП произошло вблизи жилых домов на Новослободской улице, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, в мужчину выстрелили не менее четырех раз. От полученных ранений он скончался на месте. "Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", – рассказала старший помощник руководителя столичного Следственного комитета Юлия Иванова.