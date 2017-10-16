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Происшествия

В центре Москвы застрелили мужчину

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Утром в понедельник, 16 октября, в центре столицы расстреляли 38-летнего мужчину. ЧП произошло вблизи жилых домов на Новослободской улице, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, в мужчину выстрелили не менее четырех раз. От полученных ранений он скончался на месте. "Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", – рассказала старший помощник руководителя столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

16 октября 2017, 10:00

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