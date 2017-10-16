На юге Москвы в ДТП с КамАЗом погибли два человека

На юге столицы при столкновении КамАЗа и Mercedes погибли два человека. ДТП произошло на Старокаширском шоссе, передает сетевое издание m24.ru.

Жертвами аварии стали 25-летние водитель и пассажир иномарки. В легковом автомобиле находились еще двое пассажиров – они госпитализированы.

По предварительным данным, Mercedes нарушил правила и выехал на дорогу с односторонним движением. В этот момент навстречу ехал КамАЗ.