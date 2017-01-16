Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео

В Сети появилось видео последних секунд жизни 18-летнего юноши, прыгнувшего с крыши башни "Око" бизнес-комплекса "Москва-Сити". На кадрах видно, как молодой человек бежит по одной из балок, а затем срывается вниз.

При этом заметно, что, подбежав к краю крыши, юноша на секунду застывает, словно сомневаясь, стоит ли прыгать. Затем отталкивается и летит вниз, сообщает Life.ru. На данный момент полиция Москвы изучает страшную видеозапись.

Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января. 18-летний москвич прыгнул с 86-го этажа высотного здания "Око" в центре города. Известно, что он упал на стоящий внизу автомобиль Gelandewagen. От полученных травм молодой человек скончался.

Причины происшествия пока неизвестны. В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но подробности не уточнили. Позже выяснилось, что смертельный прыжок юноша совершил на глазах у отца.

"С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?" – "Увидишь", – рассказал убитый горем мужчина.

