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Гороскоп
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Астролог Тамара Глоба предупреждает: несмотря на то, что июнь даст возможность отдохнуть от тревожных новостей, не стоит расслабляться, ведь некоторым знакам он несет опасность.
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Для Овнов первый месяц лета будет полон интересных и красочных событий. Если вы давно вынашиваете какую-то идею, то самое время ее реализовать. Вторая половина месяца подходит для получения новых знаний, времяпрепровождения с семьей, а также небольших поездок. Обращайте внимание на то, как общаетесь с людьми, ведь не исключены конфликтные ситуации, в которые вам противопоказано вступать!

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Тельцы в этом месяце могут неплохо заработать, благодаря умственной деятельности. Особенно богата выгодными сделками вторая половина июня. Помните: чем усерднее вы работаете, тем лучше результат. Месяц также благоприятен для личных отношений: не исключены признания в любви, интересные предложения, знаки внимания. В конце июня остерегайтесь странных и сомнительных людей.

Близнецы тоже добьются успеха в этом месяце, правда, с помощью авторитетных приятелей. Большие деньги придут во второй половине месяца, в том числе вероятны новые способы дохода и идеи для бизнеса.

Ракам в июне рекомендуется задуматься о карьере, не бойтесь обращаться за помощью к начальству и друзьям. Это прекрасное время для новых знакомств и хобби. Из опасностей в этом месяце – обманы и неприятности из-за сомнительных контактов, проблемы со здоровьем, неурядицы в поездках.

Львов в этом месяце ждет успех в работе, в этом вопросе вам могут помочь близкие люди. В то же время не исключены проблемы дома. Вы можете быть поставлены перед сложным выбором: семья или карьера. В конце месяце особое внимание уделите своему финансовому состоянию, не ввязывайтесь в аферы и будьте начеку.

Дев в июне ждут отдых, путешествия и новые знакомства, одно из которых может поставить вас перед выбором между старыми и новыми отношениями. Для работы идеально подходит вторая часть месяца. Не исключена прибыль, но в то же время и финансовые проблемы, связанные с большими тратами. Хорошие доходы вас ждут только в том случае, если работа будет выполнена с чистой совестью.

Весы в первый летний месяц столкнутся с переменами в жизни: от работы до личных отношений. Вам предстоит бороться с конкурентами, решать финансовые проблемы, а также семейные неурядицы. Успеха в работе получится достигнуть только в случае командного труда с надежными успешными людьми.

Перемены во всех сферах жизни ждут и Скорпионов. В первом месяце не исключены конфликты как в работе, так и в семье. Постарайтесь не ругаться с дорогими людьми. Июнь благоприятен для работы, успех в которой придет только при упорстве. Обратите внимание на свое здоровье.

Первый месяц лета для Стрельцов – идеальное время для творчества и работы. Вы начнете новые проекты, добьетесь хороших результатов, а также извлечете прибыль из недвижимости. Благоприятное время для семейных дел: вас ждут удачи в любви, успехи детей, путешествия. Уделите внимание здоровью своих наследников.

Козероги окажутся между отдыхом и работой. Вам предстоят домашние хлопоты. Если вы планировали ремонт или переезд, то сейчас самое время осуществить задуманное. Также это отличный период для новых стартов в работе, которые принесут деньги. Будьте бдительны в поездках, следите за самочувствием детей.

Водолеи много времени будут уделять семье, а также домашним хлопотам. Добиться успеха в делах помогут близкие люди. Во второй половине месяца ждите интересные поездки и новые знакомства. Правда, в путешествиях будьте внимательны: есть шанс столкнуться с проблемами со здоровьем.

Для рыб июнь – идеальное время для получениях новых знаний, а также передачи своего опыта людям. Будут возможности заработать, улучшить финансовое положение помогут родственники. Во второй половине месяца займитесь домашними хлопотами и уделите внимание здоровью близких.

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Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 11:39 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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