Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 14 по 20 февраля 2022 года.

Любовная любовь – по-другому и не скажешь! Кажется, еще никогда день Влюбленных не проходил в столь благоприятной обстановке. Жаль только, что мир озабочен совсем другими вещами и романтика ушла на второй план для большинства людей.



Но если это не про вас, и любовные отношения – ваш приоритет, не теряйте времени! Марс с Венерой, рука об руку, идут по самому серьезному знаку Козерог, и тут не стоит полагаться на судьбу или счастливый случай. Признайтесь себе честно, чего вы хотите, и действуйте.

Однако Венера и Марс – это не только про любовь. Это еще и про наши желания, потребности, и про то, какими способами мы привыкли их удовлетворять. Что мы делаем, когда у нас заканчиваются деньги? Как себя ведем, когда нам не дают обещанного или когда наши методы не работают?

Учитывая присутствие Урана, можно смело сказать, что нас ждут крутые перемены в этом плане. Причем если мы не захотим меняться сами, Уран заставит это сделать уже на своих условиях.

Поэтому звезды – однозначно на стороне активных действий! Осваивайте новое и незнакомое, не закрывайте глаза на неполадки, и ничего не откладывайте на потом.

Исключение составит 16 февраля – день, когда стоит затаиться. Он связан с полнолунием и важными аспектами планет, так что будет энергетически очень насыщенным! Не назначайте на этот день важных дел, дальних поездок, эмоционально тяжелых разговоров, медицинских процедур, физических нагрузок.

Еще один важный день – 18 февраля. На уровне событий он обещает быть спокойным, а вот на тонком плане все сложнее. Солнце войдет в Рыбы, знак глубины, мистики, кармы, страхов и заблуждений, невысказанных эмоций… Внутренние противоречия могут помешать в делах.

Зато для людей, связанных с культурой, психологией, эзотерикой с 18 числа начинается золотое время! Ну и всем без исключения следует обращать внимание на этичность и красоту своих целей и средств. Этому же стоит посвятить и выходные: делайте мир более красивым и гуманным! Благотворительность, волонтерство – лучшие способы.

Овен

Счастливые шансы стучатся в вашу дверь! Речь идет о деньгах, заработанных на инвестициях, в интернете или на схемах, которые вы держите в секрете. Полнолуние в дружеском для вас знаке Льва обещает внести ясность в любовные отношения или помочь определиться с вопросами, касающимися детей.

Телец

Поддержка друзей, коллег, единомышленников, их идеи или прямые инвестиции в ваши проекты будут играть решающую роль на этой неделе. Один вы в поле не воин, привлекайте донейты или становитесь частью коллектива. Полная Луна подведет итог в деле, касающемся вашей семьи или недвижимости.

Близнецы

Не так, как вы планировали, закончится процесс, связанный с вашим одиночеством или ограничениями – вы сможете воспользоваться новым шансом. На фоне полнолуния появится возможность завершить переговоры, поездку, написание большого текста или хотя бы понять, когда и как вы сможете закончить это.

Рак

Ваша главная планета Луна на этой неделе будет на пике возможностей в денежном секторе, помогая вам получить повышение зарплаты или выплаты, которые задерживались. Раков-студентов и учеников ждут высокие баллы, а желающие съездить в другую страну купят билеты, получат визы или приглашения.

Лев

Полнолуние в вашем знаке – событие, которое бывает раз в год, поэтому ему стоит уделить внимание. Проанализируйте, чего удалось достичь за год, что вам помогало или мешало. Тем, кто озабочен своим здоровьем, звезды рекомендуют активности – спорт, йогу, прогулки, танцы, балет, пилатес.

Дева

Дев ждет неделя, наполненная любовью, гармонией и красотой. Это время покупки красивых, но практичных вещей, а также свиданий, свадеб и зачатия детей. Полная Луна в соседнем знаке Льва говорит о том, что многое тайное станет явным или вы наконец на что-то решитесь, и будете рады этому.

Весы

Весы, у которых назревали перемены в отношениях с социумом, должны быть готовы к развязке. Полнолуние покажет, с кем вам больше не по пути, из каких групп вам пора выйти. Звезды также обещают работающим по найму повышение в должности, а тем, кто ищет новое жилье – подходящие варианты.

Скорпион

Вам больше не удастся сохранять нейтралитет на работе или в бизнесе – полная Луна во Льве показывает, что чаша переполнена, пора ее обнулить. Принимайте решения, озвучивайте свою позицию. В личной жизни – счастливые перемены, радостные новости, избавление от негативных сценариев.

Стрелец

Полнолуние во Льве – в знаке родственной для вас, огненной стихии, говорит о новых возможностях. Вы можете получить интересное предложение, пойти учиться, найти новых друзей. Что-то хорошее произойдет на уровне будничных рутин – купите что-то для своего удобства или вам это подарят.

Козерог

Точное соединение Марса и Венеры в вашем знаке 16 числа принесет позитивные перемены, которые вы честно заслужили или даже полностью создали. Сфера жизни, в которой это проиграется, зависит от личного гороскопа. Полная Луна тоже будет на вашей стороне, и подбросит везения в деньгах.

Водолей

Полнолуние в этот раз проходит по оси Водолей – Лев и не обойдет вас вниманием. Готовьтесь получить ответы или заслуженные итоги в партнерствах – как романтических, так и дружеских, деловых, финансовых. Вам также могут неожиданно поднять зарплату или выплатить какие-то деньги заранее.

Рыбы

Юпитер уже второй месяц делает вас главным знаком зодиака, а в эту пятницу к нему присоединится и Солнце. С днем рождения, Рыбы! Вы на пути к чему-то очень важному, не теряйте концентрации внимания. Полнолуние призывает вспомнить о здоровье, образе жизни, питании, заботе о своем теле.