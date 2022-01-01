Гороскоп на январь 2022 года советует всем знакам зодиака хорошо отдохнуть и не начинать важных дел, ведь ретроградная Венера по-прежнему правит на звездном небе, а в середине месяца к ней присоединится еще и ретроградный Меркурий. Так что, посвятите первый месяц года завершению давно затянувшихся задач, и, конечно, планированию новых.



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Овен

Гороскоп на месяц благоволит Овнам в постепенном движении по карьерной лестнице. Медленно, но верно, начните делать шаги к покорению деловых высот. Январь как раз хорош для разгона, а вот резкий рывок к большим деньгам совершите уже в феврале. Кстати, для развития отношений со второй половинкой месяц также благоприятен, но не спешите назначать дату свадьбы, ведь ретроградность планет может внести корректировки в ваши планы.

Телец

Тельцы, посвятите январь образованию, в этом деле вы достигнете наилучших результатов. Также, подумайте о том, что вы вполне уже в силах самостоятельно обучать людей и запланируйте запуск собственного образовательного курса на февраль или на весну. А пока, займитесь планированием и конечно не забудьте отдохнуть, перезагрузка вам сейчас просто необходима перед предстоящим периодом умственной активности.

Близнецы

Близнецы, не расстраивайтесь, если в этом месяце что-то пойдет не по вашим планам, гороскоп на январь советует просто переждать это время, ведь уже через месяц ваши дела пойдут в гору. А пока, посвятите праздничные дни четкому планированию. Ретроградный Меркурий напомнит о себе появлением ваших бывших партнеров, подумайте, стоит ли пытаться возрождать ушедшие отношения. Но и возможность разнообразить холодный январь страстными эмоциями тоже не исключайте.

Рак

Гороскоп на январь 2022 года обещает Ракам месяц выяснений отношений со своей второй половинкой. Главное, помните, что любой исход станет лучшим для вас обоих и не накручивайте себя. Гораздо продуктивнее будет найти себе любимое хобби и новые увлечения, чтобы не впасть в уныние из-за партнера. А еще, кармически благоприятно будет избавиться от лишнего хлама в доме и провести генеральную уборку.

Лев

Львы, пожалуй, самый фартовый знак зодиака января! Возможности нового заработка у вас появятся уже с самого начала месяца и не исключено, что эти деньги достанутся вам легко. Месяц благоприятен для наведения порядка, в том числе и в организме: устройте себе детокс, сдайте необходимые ежегодные анализы, исключите из рациона вредную пищу. Год ожидает очень активный, поэтому помните о том, что как вы его встретите, так и проведете!

Дева

Дев ожидает спокойный и размеренный месяц. Пожалуй, именно такого состояния Девы ждали уже долгое время. Сейчас самый благоприятный период для того, чтобы хорошо отдохнуть и ни о чем не думать. «Овощной» отдых сейчас наиболее всего придется вам по душе, поэтому провести чуть ли не половину января за просмотрами сериалов и поеданием салатов вам точно рекомендуется. Для многих представителей этого знака зодиака 2021 год был особенно нервным, так что, полениться в январе вы точно заслужили!

Весы

Весы, вам пора привести свое пространство в порядок, – наставляет гороскоп на январь. А именно, неплохо было бы заняться ремонтом, обновить гардероб, расчистить свое рабочее место перед выходом в офис. Важных новых дел в январе у вас все равно не предвидится, поэтому самое время закончить все старые, чтобы Вселенная предоставила вам новые интересные задачи.

Скорпион

Скорпионов ожидает страстный месяц, ваши отношения с партнером выйдут на совершенно новый доверительный уровень. Для вашего знака зодиака сфера любви и романтики станет главной заботой января. Оно и к лучшему, думать только о работе вам явно наскучило. Даже ваши бывшие партнеры поймут кого они потеряли. Но, вы, скорее всего уже вряд ли дадите второй шанс тем, кто однажды вас ранил…

Стрелец

Стрельцы, месяц благоволит составлению планов, именно этим и займитесь в первые дни января. А далее, прилив энергии и сил позволит вам покорять любые вершины! Времени на разгон понадобится много, но, оно и хорошо, ведь ретроградная Венера в компании с ретроградным Меркурием не дадут сейчас вашим идеям осуществиться по максимуму.

Козерог

Гороскоп на январь обещает Козерогам удачный месяц во многих жизненных сферах, в первую очередь – в личной жизни. Многие представители вашего знака зодиака в этом месяце смогут обрести семейное счастье или встретить свою судьбу. Главное, помните о ретроградных планетах и не спешите узаконивать свои отношения. Также, звезды напоминают о том, что в январе стоит воздержаться от серьезных покупок и косметологических манипуляций.

Водолей

Водолеи, будьте готовы к излишнему вниманию к собственной персоне в январе! – предупреждает гороскоп на январь 2022. Что неудивительно, ведь ретроградный Меркурий попытается вернуть в вашу жизнь прошлых сексуальных партнеров. А чтобы не нервничать из-за всего этого – проведите месяц обогащаясь духовно. Йога, медитации, интеллектуальная литература – как раз то, что спасет вас от бессмысленной траты времени на ненужное и изжившее себя общение.

Рыбы

Романтичных Рыб после сказочной новогодней ночи ожидает действительно волшебный настрой на светлое будущее. Вы оптимистичны и полны энергии настолько, что можете заряжать позитивом все свое окружение. А как раз ваши близкие сейчас очень нуждаются в вашей поддержке. Ближе к февралю устремитесь навстречу карьерным свершениям – вы сразу обгоните многих конкурентов!