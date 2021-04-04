Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Хочется чего-то, наконец, для себя лично? Надоело "входить в положение" и "относиться с пониманием"? Знаете, это совершенно неудивительно, ведь вы не одни такие. Это Меркурий перешел в знак Овна и разбудил в каждом из нас наше эго. И очень вовремя!



С 6 по 13 апреля – на редкость удачный период: многие двери окажутся открытыми, а преграды на пути – вполне преодолимыми. Соскучились по приятному ощущению победы? Включайтесь в игру! При должном упорстве в первой половине месяца можно будет покорить приглянувшуюся вершину, попасть из точки А в заветный пункт В, завоевать желанное место под солнцем.



Солнце с Венерой в Овне, Марс в Близнецах и Юпитер в Водолее объединят усилия и окажут поддержку тем, кто устал мириться с тем, «что досталось». Энергии Огня и Воздуха подогреют амбиции в таких сферах как бизнес и карьера, спорт, активный отдых, торговля, финансы, искусство, мода, творчество и самовыражение, рассказала астролог Лилия Любимова.

Свободные от отношений люди смогут при желании найти свою половинку, и эти союзы окажутся довольно гармоничными, основанными на общих интересах. Вообще мужчинам и женщинам будут довольно легко находить общий язык, что можно использовать для налаживания отношений и в семье, и на работе.

Омрачить неделю могут лишь неудачные покупки (особенно в среду), шумные споры, назойливые собеседники и глобальные проблемы, повлиять на которые пока не может никто. Но все это не будет препятствием для тех, кто увлечен каким-либо делом.

Что касается выходных, они будут идеальны для занятий, которые подпитывают вас энергией. С наступлением тепла их список расширился!

Овен

Как говорится: звезды сошлись! Вы оказались в выгодной позиции, когда все нужное само идет в руки. В делах, где успех зависит от презентаций, рекламных акций и умения пустить пыль в глаза, вам не будет равных на этой неделе. Также удачными будут покупки одежды, аксессуаров, гласит гороскоп на неделю.

Телец

Для Тельцов все самое лучшее звезды оставили на вторую половину месяца, но и сейчас есть повод для радости. На этой неделе продолжится время, удачное для заработков, особенно в таких сферах как торговля, коммуникации, связь. Приятно удивят и встречи с друзьями, которые поднимут настроение.

Близнецы

Марс в вашем знаке продолжает питать вас энергией, которую желательно сразу же использовать. На этой неделе оживится ваша социальная жизнь: вы будете чаще выходить их дома, встречаться с людьми. В учебе и юридических делах все сложится отлично благодаря покровительству влиятельных лиц, утверждает гороскоп на неделю.

Рак

Все ваши мысли будут крутиться вокруг работы и финансовых вопросов. Раки, работающие из дома, будут продуктивны и смогут переделать массу дел. Тем, кого интересует карьера, стоит присмотреться к женщинам, способным в этом помочь – советом или проекцией.

Лев

Львы, как истинные кошки, на мягких лапках подберутся к своей добыче. Результатом будет новая любовная история с человеком, который выше по статусу либо выгодное деловое партнерство. Предупреждение от гороскопа на неделю: если у вас есть проблемы с учебой – решайте их поскорее, пока звезды на вашей стороне.

Дева

Девы сейчас способны не только хорошо работать, но и привлекать к себе внимание начальства, что дает надежду на повышение должности или рост зарплаты. Планеты также помогут в вопросах, связанных с уплатой налогов, составлением финансовых документов, подачей деклараций.

Весы

Отношения – любовные, дружеские, деловые – займут все ваше внимание. Гороскоп на неделю сулит переговоры, бурные обсуждения, неожиданные повороты – от назначения свадеб до полных разрывов. Будут среди Весов и те, кто с головой уйдет в творчество, проблемы детей или спортивные достижения.

Скорпион

Прилив физических сил поможет вам выдержать серьезные нагрузки, но это не повод испытывать свой организм на прочность! Во всех делах ориентируйтесь на здравый смысл и интересы своей семьи. Скорпионы, которым ранее нездоровилось, почувствуют себя практически здоровыми.

Стрелец

Стрельцы будут настроены на отдых, веселье и развлечения, и этому будет трудно противостоять. Если нет никаких срочных дел и авралов, дайте себе возможность отдохнуть, советует гороскоп на неделю. Особенно актуальны активный отдых, поездки по своему региону, посещение спа, массаж, уход за кожей.

Козерог

Луна начнет неделю в вашем знаке, где соединится с Плутоном. Может появиться вспыльчивость, склонность к агрессии. Будьте осторожны в этот день! А начиная со вторника смело начинайте реализовать свои амбиции в работе или бизнесе – звезды вам благоволят.

Водолей

Не назначайте важных дел на вторник – вас может накрыть неуверенность в себе или пессимизм. Но уже в среду все изменится, обнадеживает гороскоп на неделю: появятся новые планы, надежды, и у них будут вполне реальные основания. Ваш авторитет возрастет, вам будут доверять и просить у вас советов.

Рыбы

Рыбы сконцентрируются на заработках, и деньги не заставят себя ждать. Тем временем жизнь может подбросить и другие темы – например, обострение отношений с кем-то из мужчин в семье. В пятницу прислушивайтесь к своей интуиции – она даст ответы на многие вопросы, рекомендует гороскоп на неделю.