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Гороскоп
Гороскоп на январь 2021 года

Гороскоп на январь 2021 года

Фото: pixabay.com
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
Январь 2021 года пройдет под управлением Солнца. Эта планета олицетворяет силу, жизнь, уверенность и дает старт всему. Поэтому, этот месяц так благоприятен для составления планов и достижений в любых жизненных сферах.
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Не ленитесь и не откладывайте все на потом, сейчас благоприятное время для новых свершений. А что ожидать в январе каждому знаку зодиака рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

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Овен

Главная рекомендация гороскопа для Овнов в январе – быть внимательнее к своему здоровью. В первые дни января вы можете быть особенно уязвимы, поэтому бережнее относитесь к себе и проводите больше времени в тепле. Многие Овны будут рваться поскорее выйти на работу, ваши стремления вполне обоснованы, ведь уже к середине месяца средств останется не так много, как хотелось бы. Но, всех денег вам все равно не заработать, поэтому вновь вспомните о своем здоровье, ментальном в том числе. Полностью в ритм вы войдете ближе к концу месяца, полные энергии и здоровья как у символа года – Быка.

Телец

Январь-месяц благоприятен для смены работы и рода деятельности в целом. Многие Тельцы уже давно задумывались о глобальных переменах, и нужное время настало. Ваше руководство отнесется к такому решению с пониманием, а вам пора расти дальше и приближаться к своим мечтам. Ваша вторая половинка и родные тоже поддержат вас, вы можете не сомневаться в правильности своих решений и действий. Тельцы реализовываются через работу, в январе вы как раз поймете важность своего предназначения.

Близнецы

Гороскоп на январь не рекомендует Близнецам приступать к глобальным начинаниям раньше середины месяца. До второй половины января действительно лучше хорошенько отдохнуть. А если вы приступили к работе, то выполняйте ее расслабленно и без спешки. Вы в любом случае все успеете, а денег больше чем обычно, не заработаете. Месяц наиболее благоприятен для путешествий, встреч с родственниками и теми людьми, которых вы давно не видели. Коммуникации с окружающими зарядят вас энергией и оптимизмом, сделайте выбор в пользу живого общения.

Рак

В январе Раки выйдут на новый уровень в обществе, для кого-то вы станете авторитетом, а для кого-то объектом обожания. Раки привыкли быть в центре внимания, поэтому популярность не вскружит вам голову и вы будете стремиться к завоеванию новых умов и сердец. В этом месяце вы будете особенно общительны и инициативны, что уже отличит вас от социума, привыкшего жить в сети в диджитал-эпоху. Гороскоп на январь уверяет, что Раки будут полны энергии, а порой – особенно любвеобильны. В этом нет ничего плохого, главное – не наломать дров, если вы состоите в отношениях.

Лев

Месяц для Львов будет крайне удачным, ведь он пройдет под влиянием их планеты-управителя – Солнца. Проводите отдых активно, а к реализации новых идей приступайте незамедлительно, не дожидаясь лучших времен. В январе у Львов будет получаться многое, даже то, что ранее давалось с трудом, – обещает гороскоп на январь. Отношения со второй половинкой также будут процветать, вам пора задуматься о пополнении в семействе.

Дева

Январь у Дев пройдет достаточно динамично, изменения ожидают в первую очередь в работе. Вам будет немного непривычно от такой интенсивной смены событий, ведь Девы по своей природе интроверты. Месяц вообще принесет вам много нового – как полезных знакомых, так и материальных ценностей. Гороскоп на январь советует Девам не отказываться от предложений, которые они давно игнорировали и с инициативой воспринимать все новое.

Весы

Весам в январе гороскоп рекомендует стать менее эгоистичными и больше думать о других. Хорошая практика – заняться благотворительностью и помогать нуждающимся, так вы почувствуете себя еще счастливее от свершенных добрых дел и познаете на себе силу бумеранга. Стать более общительными и завести новых друзей вам тоже не помешает, в последнее время вы стали слишком замкнуты. Открытость перед людьми поможет завести вам и новые счастливые отношения, – гласит гороскоп на январь.

Скорпион

В январе 2021-го иммунитет Скорпионов станет еще крепче, впрочем, как и жизненная хватка в целом. Вам будут легко даваться задачи непосильные прежде, а многих трудностей вы вовсе не будете замечать. Ваш характер станет тверже, и если окружение это не воспримет, то вам явно такие отношения не ровня, вам необходимо двигаться дальше и найти новых людей по интересам. Главный совет гороскопа на январь – не стоять на месте.

Стрелец

Благоприятное время для построения бизнеса и запуска стартапов, – заверяет гороскоп на январь. Для этих дел необходимы хорошие вложения и помощь команды, поэтому подойдите ко всем вопросам обдуманно, а если нужно – заручитесь поддержкой компетентных профессионалов. Во второй половине месяца возможны недопонимания с родственниками, вам лучше выбирать время для общения с ними и постараться не вестись на провокации конфликтов.

Козерог

Козерогам гороскоп на январь рекомендует воздержаться от необдуманных и незапланированных действий, спонтанность ни к чему хорошему не приведет. В этом месяце вы сможете развить свои навыки, в первую очередь – деловые, они смогут сделать вашу жизнь более качественной уже в ближайшем будущем. Месяц благоприятен для обучения, новые знания дадутся вам легко, будь то иностранные языки, эзотерика, новая профессия или просто повышение квалификации.

Водолей

Месяц очень благоприятен для творческой реализации Водолеев, – гласит гороскоп на январь. Многим представителям этого знака зодиака творчество поможет больше зарабатывать или вовсе сменить профессию и стиль жизни. Вам захочется больше времени проводить в одиночестве, не отказывайте себе в этом и внимательно слушайте свою интуицию. Если вы чувствуете, что текущие отношения зашли в тупик, то вам пора расстаться с партнером и открыто сказать об этом, чтобы не продолжать мучать себя.

Рыбы

В этом месяце Рыбам удастся разрешить проблемы, которые тяготили их долгое время, – предсказывает январский гороскоп. Несмотря на то, что месяц для Рыб будет эмоционально нестабильным, исход многих ситуаций будет в вашу пользу. Через многое вам сейчас просто необходимо пройти, чтобы в обозримом будущем жить лучше. Неожиданно, но в январе Рыб может захлестнуть служебный роман.

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1 января 2021, 09:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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