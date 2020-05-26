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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года

Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года

Фото: pixabay.com
Овны будут чувствовать потерю контроля над жизнью, Ракам предначертано выйти из зоны комфорта, а Скорпионам лучше всего избегать сплетен. Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака читайте на "Дни.ру".
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Овен

Сегодня, возможно, вы будете чувствовать, что профессиональная и семейная сфера выходят из-под контроля. Примите это стоически. Если вы склонны пытаться контролировать все и вся, то вам следует понять, что есть силы, которые вы не можете обуздать. Вместо того, чтобы злиться или расстраиваться, просто живите и двигайтесь вперед, сохраняя оптимизм. Гороскоп говорит, в среду 27 мая, лучше заняться насущными делами, чем переживать по какому-либо поводу.

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Телец

Для вас сегодня очень важно сотрудничать с другими людьми, идти на компромисс, находить общие интересы. Не стоит тратить время и силы на переубеждение других людей, тем более жестко "ломая" их. Скорее всего, это не принесет плодов, а том и вовсе может стать причиной обид или конфликтов. Гороскоп говорит, на пути к вашим целям всегда найдется немало творческих и талантливых людей, которые хотели бы объединить с вами усилия или даже просто безвозмездно помочь. Ваша задача - научиться видеть их в своем окружении.

Близнецы

Сегодня, вероятно, у вас может возникнуть ощущение, что "за кулисами" окружающих вас процессов происходит что-то странное. И не факт, что это пустая подозрительность. Попытайтесь получить больше информации. Не исключено, что вы почувствовали, что кто-то решил сыграть не по правилам и проявить себя в качестве скрытого манипулятора. Гороскоп советует повышенное внимание уделить финансовой сфере, защите материальной и интеллектуальной собственности. Будьте предельно аккуратны при заключении любых видов договоров. Если не уверены в чем-то - лучше возьмите дополнительное время на обдумывание.

Рак

Для вас сегодня будет отличным решением выход из зоны комфорта. Попробуйте что-то новое, расширьте свои горизонты. Даже если сейчас у вас в жизни много однообразной рутины, подумайте, какую лазейку в этом можно найти. Гороскоп говорит, что в среду, 27 мая, любое разнообразие, выходящее за рамки привычного, обогатит вашу личность, принесет много положительных эмоций, и еще, возможно, окажется полезным для вас в будущем.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать, что вас разрывает в два диаметрально противоположных направления. Оба искушения будут велики, но как бы то ни было, необходимо принять единственное решение. Гороскоп напоминает, что бездействие – это тоже действие. Так что, если вы будете пребывать в нерешительности слишком уж долго, то велика вероятность, что путь окажется закрыт по обоим направлениям. Поэтому лучше не мешкайте, любой из вариантов будет лучше, чем ничего.

Дева

Лучше всего сегодня будет немного "заземлиться". Не витать в облаках, а посвятить себя решению насущных вопросов, настроив свой разум на реализм и конкретику. Также гороскоп советует, в среду, 27 мая, постарайтесь избегать конфликтов. Не вступайте в бой, если кто-то настойчиво пытается вас спровоцировать. В этот день гораздо выгоднее любым способом увильнуть от схватки, чем увязнуть в совсем не нужном вам противостоянии.

Весы

Сегодня вам будет сопутствовать удача в достижении ваших целей. Вы будете заряжены энергией и уверенностью, и поэтому будете готовы взять на себя самые сложные проекты. Однако гороскоп предупреждает, единственное, чего следует остерегаться – это конкуренция со стороны других людей и зависти. С этим ничего не поделаешь. Будьте безмятежным ледоколом, который идет к своей цели, не обращая внимания на преграды вокруг. И тогда вряд ли кто-то сможет вам навредить.

Скорпион

В этот день лучше всего сторониться сплетен и сплетников. Отойдите сегодня подальше от всего, что напоминает серпентарий или насест старушек у подъезда. Гороскоп говорит, что в среду, 27 мая, можно будет очень легко стать обладателями информации, о которой лучше бы вы и не знали. Также велик риск влезть между молотом и наковальней или с головой погрузиться в чужую драму. Причем, скорее всего, это будет совершенно вне сферы ваших интересов и "компетенции". Поэтому самый верный выбор – соблюдать нейтралитет и разумную отстраненность.

Стрелец

Сегодня следует уделить внимание материальной сфере. Если вы долгое время просто игнорировали не самое лучше состояние ваших финансов, то жизнь может просто заставить вас как-либо шевелиться в этой сфере. Вне зависимости от того, хотите ли вы обращать внимание на ситуацию или нет, она такова, какова она есть, и никуда просто так не денется. Гороскоп говорит, что начать действовать, разумно и осмотрительно, лучше всего сейчас, чем растить груз на своих плечах. Иначе рано или поздно он станет совсем невыносимым, и что-то срочно решать придется в куда менее выгодной для вас ситуации.

Козерог

Чем сильнее вы будете биться о преграды, тем большее сопротивление встретите. Это справедливо для любых важных или перспективных аспектах в вашей нынешней жизни. Возможно, возрастет конкуренция за власть и влияние. Гороскоп говорит, в среду, 27 мая, не бойтесь отстаивать свои границы и интересы. Иначе, если вы будете находиться в образе жертвы, то тут же найдется и хищник, который с радостью использует вас в качестве еды. Не стоит допускать этого.

Водолей

Сегодня не следует держать свои чувства и эмоции глубоко в себе. Лучшим решением будет спокойно поделиться своими переживаниями с другим человеком. Например, с возлюбленным. Да, возможно, в этот момент вы будете чувствовать себя уязвимыми, но, пожалуй, это единственный способ достичь взаимопонимания. Гороскоп предостерегает, делать это нужно взвешенно, не допуская эмоционального взрыва, который может завалить обломками чувств обоих.

Рыбы

Вам сегодня будет очень трудно контролировать свои чувства. Но делайте все возможное, чтобы осознавать свои эмоции и скрытые внутренние мотивы. Это нужно для того, чтобы хоть как-то отдавать себе отчет, правильно вы поступаете, или нет. Гороскоп говорит, среда, 27 мая, будет наполнена страстью, флиртом и соблазнительными намеками. В этом нет ничего плохого, однако помните, что ваше поведение не должно подрывать ваш же социальный статус и репутацию.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

26 мая 2020, 16:12

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