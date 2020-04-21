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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года

Фото: pixabay.com
Сегодня необходимо задуматься о том, что действительно важно в вашей жизни. День непростой, на повестке будут главные вопросы, которые вы, возможно, откладывали в долгий ящик. Подробный гороскоп на 22 апреля 2020 года публикуют "Дни.ру".
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Овен

Овны, не состоящие в отношениях, сегодня могут испытывать чувство эдакой ностальгии по любовникам из прошлого, желание узнать, как они там поживают. Увы, гороскоп говорит, что путей что-либо возобновить из былого не так уж и много. Те же, кто состоит сейчас в отношениях, из-за некоторых обстоятельств могут испытывать временную разлуку с любимым человеком. Проявите теплоту, отправьте сообщение или позвоните своей второй половинке, чтобы та знала, о ваших чувствах и желании поскорее быть вместе. Этот подарит хорошие эмоции и укрепит вашу связь. Чтобы побороть одиночество в среду 22 апреля, можно развлечь себя любимой книгой или фильмом.

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Телец

Сегодня у Тельцов есть вероятность пропустить важный звонок, электронное письмо или сообщение. Держите средства коммуникации под рукой и почаще проверяйте входящие. Также в эту среду следует не выпадать полностью из реального мира, с головой уходя в работу. Гороскоп советует иногда отвлекаться, если есть возможность, устраивать небольшие прогулки, или просто как-то релаксировать. В противном случае сил сегодня может не хватить на самые принципиально важные вещи.

Близнецы

Ваш день сегодня будет пропитан чувственностью и романтизмом. Можно отдаться этому потоку, он станет весьма приятным как для вас, так и для вашего близкого человека. Если вы в данный момент одиноки, то подобный настрой может стать хорошим шансом для нового знакомства, или же просто залогом замечательно времяпрепровождения в компании добрых друзей. Еще вы можете использовать музыку, с которой у вас есть приятные ассоциации. Радужные воспоминания под знакомый мотив могут принести очень радостные мгновения.

Рак

Сегодня вы можете уделить внимание своему жизненному пространству: сделать уборку, как-либо украсить свое жилище, или же выбросить старые не нужные вещи, которые давно валяются без надобности. Также среда хороша для того, чтобы спланировать на ближайшее будущее косметический ремонт или присмотреть новую мебель. Также гороскоп для Раков говорит, что 22 апреля в случае возникновения каких-то трудностей вы можете смело рассчитывать на помощь близких людей и друзей, но этим не стоит злоупотреблять.

Лев

У Львов сегодня хороший период для раскрытия собственной сексуальности и творческой энергии. Постарайтесь использовать этот момент для романтических свиданий и любви. Если же в данный момент такой возможности нет – сублимируйте эти силы в творчество. Это может быть любой доступный вам вид искусств или хобби. Возможно, вы даже сможете открыть для себя какую-то совершенно новую стезю. Гороскоп говорит, что есть вероятность инициативы исходящей от других людей по отношению к вам. Если это вызывает у вас приятные эмоции – можете смело идти навстречу.

Дева

Сегодня для Дев благоприятный период для творческих начинаний, а также для улучшения своей финансовой ситуации. Причем, возможно, денежная прибыль будет достаточно неожиданной. В деловой же сфере вероятны пробуксовки. Кое-какие дела придется отложить на более поздний срок. В среду, 22 апреля, в отношении с близкими нужно проявлять терпение и миром разрешать любые конфликтные ситуации.

Весы

Весам следует быть аккуратными. Дело в том, что велика вероятность знаков внимания со стороны коллег по работе. С одной стороны – само по себе это неплохо, и только придаст вам уверенности в себе. С другой – подумайте хорошо, как следует на это реагировать, чтобы потом не было недопонимания и разочарований. Если вы не отвечаете взаимностью на чьи-то чувства, не стоит давать ложных надежд, они могут в итоге ранить другого человека и осложнить жизнь непосредственно вам, особенно если этот человек имеет на вас формальное влияние.

Скорпион

Сегодня Скорпионов могут раздирать противоречивые чувства. Лучше затаиться и не принимать сейчас судьбоносных решений. Также следует держать в узде свой непростой характер. Гороскоп говорит, что в среду, 22 апреля, любые конфликты, начатые вами, особенно те, где вы объективно изначально "неправы" – будут иметь долгоиграющие последствия. Уж лучше проявить самоконтроль, чем потом расхлебывать заваренную на пустом месте кашу.

Козерог

Сегодня вы можете встретить коллегу по работе и вдруг почувствовать неожиданное романтическое влечение. Это может застать вас врасплох, потому что вы никогда не думали об этом человеке в таком ключе. Прежде чем кидаться в омут с головой, дайте себе время проверить эти ощущения. Вы чувствуете себя особенно чувственными сегодня, так что это может просто само собой рассосаться через некоторое время. Гороскоп советует, как минимум, в эту среду выдержать паузу. Если чувства по прошествии дней останутся – тут уж думайте, как вам поступать дальше.

Водолей

У Водолеев сегодня может быть не все гладко в сфере денег. Сумма, перевода которой вы ожидаете, может быть отсрочена. Это может вас расстроить, но не паникуйте – деньги в итоге придут. Так что, если ваша ситуация не является какой-то критической и принципиально зависящей от поступления материальных средств, то можно просто сидеть сложа руки и ждать. Еще гороскоп советует в среду, 22 апреля, уделить хоть немного внимания спорту.

Рыбы

У Рыб сегодня в приоритете секс и романтика. Если вы одиноки, то, вероятно, будете выглядеть особенно привлекательно и чувственно, и привлекать восхищенные взгляды незнакомых людей. Это может вылиться в какое-то легкое приключение, но, скорее всего, несерьезное и недолговечное. Возможно, вы захотите побаловать себя какой-нибудь новой одеждой – дерзайте, просто сделайте это. Гороскоп говорит, что среда, 22 апреля – это идеальный день, чтобы спланировать яркий запоминающийся интимный вечер с постоянным любовным партнером, если таковой у вас в данный момент есть.

Гороскоп на апрель 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

21 апреля 2020, 18:07

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