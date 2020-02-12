Лариса Гузеева сделала признание

Лариса Гузеева славится своими резкими высказываниями в эфире шоу "Давай поженимся!", ведущей которого она является. С каждым разом актриса заходит все дальше с оскорбительными высказываниями.

В одном из последних выпусков программы Гузеева публично унизила 31-летнюю невесту, которая пришла побороться за сердце жениха. Причем критика была не в отношении поведения молодой особы, а на счет ее внешних данных. Поэтому поступок актрисы многим может показаться хамским.

Лариса недоумевает, как участница смогла довести себя до такого в ее-то возрасте. У девушки проблемы с зубами и пожелтевшие белки глаз. "В 31 год я пила, курила, а зубы были, как клавиши от рояля! Были голубые белки глаз! И жрала я гадости! Потому что в одних командировках была, еды нормальной не было!", – призналась Гузеева.

Подруга невесты пыталась защитить ее, назвав свою приятельницу красивой и стройной. Но Лариса с уверенностью оспорила этот факт. По ее словам, привлекательной участница не является. Да, она худая, но обыкновенная.

В качестве сюрприза жениху невеста устроила бал для двоих. При этом сама она предстала в образе Золушки. Лариса скептически отнеслась к такому презенту: "Короче, если ты не бальник, закрой свой умывальник".