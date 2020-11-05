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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года

Фото: legion-media.ru
Девам стоит держать язык за зубами, у Скорпионов может возникнуть дисбаланс с миром, Козероги страдают от навязчивых идей. Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, советует искать гармонию с миром и собой.
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Овен

В эту пятницу Овны могут стать тем человеком, который насмерть стоит за свои убеждения. Постарайтесь не тратить ресурсы на тех, кто с вами не согласен и хочет спорить не ради истины, а ради самого спора. Поберегите нервы для действительно важных дел. Овнам стоит направить энергию в работу или учебу – пользы будет как минимум больше, чем от пустых разговоров.

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Телец

Тельцам стоит дать себе передышку и взять лишний выходной. Кажется, есть вероятность, что вы "сдулись" и эмоционально, и физически – все-таки осень еще никому не добавляла сил. Чтобы не подвести важных людей, постарайтесь максимально разгрузить себя от ответственности. Расслабьтесь, займитесь любимыми делами и позвольте себе немного полениться. В первой половине дня Тельцам лучше не соглашаться на странные предложения людей, которые не вызывают доверие.

Близнецы

В эту пятницу Близнецам лучше следить за своим языком, иначе есть вероятность потерять почти все то, над чем вы работали последнее время. Попробуйте не напирать на коллег и семью, будьте тактичнее и мягче. Вечер пятницы прекрасно подойдет для рутинных дел и отдыха, а вот работу лучше и вовсе отложить до понедельника. Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, советует Близнецам уйти на второй план.

Рак

Раки полны сил и энергии, правда, пока не очень ясно, в какое русло ее направить. Постарайтесь оградить себя от негативных новостей, иначе велик шанс уйти в легкую депрессию. Вечер пятницы лучше всего посвятить самообразованию, несмотря на конец недели, вы будете максимально продуктивны. Также, дорогие Раки, не забывайте о родных и близких, они очень ждут вашего внимания.

Лев

У Львов жизнь может кардинально измениться, причем чуть ли не по щелчку пальцев. Правда, для этого стоит поступиться своими принципами и стать более гибким в общении с коллегами. Постарайтесь не спорить до крика, лучше всего подстроиться под обстоятельства, хотя это может непросто – гордостью придется поступиться. Только в случае покорности в эту пятницу Львы смогут достичь небывалых результатов.

Дева

Прямолинейным Девам сегодня лучше всего держать язык за зубами, иначе есть риск нажить себе новых неприятелей. Как вы понимаете, сейчас эти люди вам не нужны. Девы стоят на пороге нового жизненного этапа, поэтому особенно нужна поддержка и помощь, пусть и не совсем искренняя. Также в эту пятницу вам стоит внимательнее относиться к чувствам второй половинки, проявите чуткость. Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, советует быть более гибкими.

Весы

Весы сегодня в ударе – что бы вы ни затеяли, все обязательно получится! В пятницу удача будет сопутствовать и на работе, и в личной жизни. Именно сегодня вы окажетесь в цвете софитов – восторги будут невероятными. Не забывайте об осторожности в денежных вопросах, постарайтесь не бросать сбережения на ветер. Лучше всего проявить сознательность в общении с коллегами и партнерами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может возникнуть некоторый диссонанс с тем, что вы чувствуете, и тем, что вы даете этому миру. Пятницу лучше всего провести в кругу единомышленников, чтобы они помогли вам сгладить углы внутреннего дисбаланса. Сегодня Скорпионам лучше избегать спонтанных встреч и деловых визитов, останьтесь дома и занимайтесь делами, тогда день обещает быть классным.

Стрельцы

Стрельцам сегодня лучше всего посвятить день решению семейных вопросов. Посвятите пятницу родным, уделите каждому время, узнайте о проблемах и переживаниях, дайте свою любовь и ласку. Из вас сегодня получится отличный психолог, правда, только для близких. Вечер пятницы Стрельцам лучше всего провести в спокойствии, замедлиться и передохнуть. Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, рекомендует не торопиться жить эту жизнь.

Козерог

В эту пятницу все мысли Козерогов заняты очень навязчивой идеей. Стоит прислушаться к себе и постараться понять истинное значение посланий, возможно, подсознание хочет вам что-то сказать. Лучшим решением на эту пятницу для Козерогов станет уединение, позвольте себе раствориться в ощущениях.

Водолей

Водолеям может показаться, что появились проблемы на личном фронте. Подозрительность, мнительность и недоверчивость будут сопровождать вас в течение всего дня, возможно, это будет даже оправдано. Не спешите рубить с плеча, стоит остановиться и подумать, взвесить все за и против. Осторожность – ваш девиз. Водолеям сегодня стоит внимательно относиться к знаком, которые посылает судьба.

Рыбы

У Рыб в самом разгаре переломный момент в жизни. Возможно, дело, которому вы посвятили всего себя, находится на грани уничтожения, а вы – на перепутье. Однако грустить не стоит, ведь перед вами открывается столько возможностей. Рыбы сегодня должны проявить эмпатию по отношению к людям рядом, и тогда вы получите взамен еще больше любви. Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года, советует идти вперед и не огладываться.

Автор: 5 ноября 2020, 20:37

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