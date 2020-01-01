Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз

Руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая празднует день рождения 31 декабря. Однако радостный праздник омрачил страшный диагноз: артистку мучают страшные боли.

"Здоровье Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением было уйти с телеэкранов.

Но в новом году она снова порадует зрителей своим задорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станет сопродюсером. 2020 год для нее полон событий в рабочем плане, она не собирается уходить со сцены, и в театре еще исполнит много ролей. Однако артистке нужно жестко придерживаться правильного образа жизни", – рассказала "Дни.ру" таролог, эстрасенс Галина Янко.

"Печально, но я вижу, что старость и закат жизни жизни Регины Дубовицкой будет омрачен одиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а она такой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздала себя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется", – добавила она.