Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз

"Здоровье Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением было уйти с телеэкранов.
Но в новом году она снова порадует зрителей своим задорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станет сопродюсером. 2020 год для нее полон событий в рабочем плане, она не собирается уходить со сцены, и в театре еще исполнит много ролей. Однако артистке нужно жестко придерживаться правильного образа жизни", – рассказала "Дни.ру" таролог, эстрасенс Галина Янко.
"Печально, но я вижу, что старость и закат жизни жизни Регины Дубовицкой будет омрачен одиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а она такой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздала себя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется", – добавила она.
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