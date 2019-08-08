Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Шоумен Гоген Солнцев скоро станет папой. О пополнении в семье звезды рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Вся страна пристально наблюдает за этой необычной парой. Честно могу сказать, сексуальные отношения их не связывают, что и не удивительно. Карты однозначно говорят о том, что у Гогена нет никакой тяги к женщинам. Более того, он до сих пор еще не определился, как ему строить свою личную жизнь, с кем и в целом, как ему жить дальше. Можно сказать, молодой человек находится в творческом поиске", – заявила таролог, ясновидящая Галина Янко.

Никто не осуждает романы и браки с большой разницей в возрасте, но здесь немного другая ситуация. Эти отношения не более чем мыльный пузырь, и придуманы лишь с целью пиара, уверена гадалка. И историю этой пары мало кто верит. Что же касается слухов о жене Гогена, то ничего страшного не произошло. "У этой женщины довольно крепкое здоровье, и карта Жизни в раскладе у нее выпадает сразу. Она наверняка просто временно занята своими собственными делами, и ей сейчас не до Гогена. Как я уже и говорила, история их любви придумана ими самими. Причем сценарий этой истории пишет Терешкович, и как только она отошла от сюжетной линии, Гоген растерялся и начал придумывать не очень интересные "стенд-апы" в ожидании возвращения "пиарщика".

"Гоген с престарелой женой еще не раз появится в СМИ, после чего пара благополучно распадется. Городской фрик пойдет искать приключения дальше, а его супруга займется садом и огородом, как и подобает людям ее возраста. Причем после расставания, если Гоген не придумает новый пиар-ход или не заведет еще один скандальный роман, о нем достаточно быстро забудут, а вот о Екатерине Терешкович еще будут вспоминать и даже приглашать ее в ток-шоу. По судьбе Гогену Солнцеву встретится человек, с которым у него завяжется роман. Их ждет неплохая жизнь, и двое детей, зачатые от суррогатной матери. Счастье ждет их обоих, правда по отдельности", – уверена Янко.