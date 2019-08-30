Совет на выходные 31 августа – 1 сентября 2019 года

"Будет гораздо лучше, если вы будете это понимать, а не заламывать себе руки и ощущать себя так, как будто мир рухнул, а все усилия пошли прахом. Даже если действительно что-то не получается именно сейчас, вполне вероятно, это обязательно компенсируется в дальнейшем, – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Позитивный настрой позволит проще принять любые не слишком приятные ситуации и гораздо эффективнее их исправить. Напротив, если вы встретите эти выходные в напряжении, воспринимая любую неудачу как трагедию, то вы рискуете своими же руками увеличить масштаб бедствий. Кроме того, такое поведение чревато ссорами и скандалами, которые вам никак не помогут, а только еще больше испортят жизнь".
Впрочем, одновременно желательно будет помнить, что планировать на эти выходные какие-то глобальные жизненные изменения все же нежелательно. Если подобные планы в мыслях все же есть, то лучше отложить их реализацию.
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