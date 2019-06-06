У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
"Ничего утешительного я сказать не могу. Резервные особенности организма артиста истощены до предела. Радужного прогноза быть, к сожалению, не может", – сказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По ее словам, на протяжении всей жизни у
Александра Панкратова-Черного
наблюдались периодические срывы как психологического характера, так и на фоне алкоголя. "Обычный человек не способен выдерживать такие нагрузки, но он жил, творил и порой буквально доводил себя. Конечно, врачи предпримут все возможное, но актер в шаге от того, чтобы попрощаться с этим миром", – добавила она.
Карты Таро показали, что у Панкратова-Черного практически не осталось ни одного здорового органа. "Поклонникам его творчества остается только молиться и желать Александру окрепнуть и поправиться, чтобы увидеть родных и всех тех, кто переживает за его самочувствие", – отметила Абравитова.
Напомним, 6 июня в Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии. Актер почувствовал себя плохо утром. У него случился обморок, пришлось срочно вызвать скорую.
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