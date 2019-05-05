Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Воскресенье 5 мая
Лента новостей
02:20
Затравленную Пугачеву взяли под защиту
00:28
Топурия в экстравагантном наряде ошарашила россиян
22:11
"Слезы градом": звезда "Дома-2" рассказала о страшной болезни
21:40
Испания раскрыла главные секреты
20:16
Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"
17:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 мая 2019 года
14:54
На Валерию прилюдно вылили ушат помоев
14:04
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"
13:37
Располневшую Подольскую заподозрили в беременности
13:09
"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений
12:37
"Фантазии нет": Гагарину обвинили в копировании Волочковой
12:06
Высокомерную Собчак поставили на место
11:19
Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном
11:13
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
10:50
Разбившийся в аварии Топалов покинул страну
10:35
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
10:14
Вскрылись интимные подробности беременности Фриске
08:06
X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью
06:09
Основатель сервиса Lingualeo жестоко зарезал родную сестру
04:07
Садальский рассказал о разорении могилы известной актрисы
02:04
"Уколы не помогают": звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии
00:16
"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму
22:41
Петербуржцы через петицию просят отозвать мандат у депутата ЗакСа Резника
22:04
"Задолбала Пугачева!": народ возмутился засильем Примадонны на ТВ
20:22
Раздобревшая Семенович ужаснула отсутствием вкуса
17:26
"Застала с другой": Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
16:51
Успенская рассказала о бегстве Алсу после скандала на шоу "Голос. Дети"
16:17
К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
15:42
Неучу Зеленскому указали его место
15:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года
14:53
"Стыдно признаться": смерть Началовой можно было предотвратить
14:43
Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы
13:42
Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу
13:00
Кудрявцева спряталась от скандала за маленькой дочкой
12:40
Волочкова порадовалась жизни без дочери
12:17
Доигравшийся с диетами Пресняков загремел в больницу
11:29
Влад Топалов разбился в ДТП в Москве
11:02
Буйная Собчак пообещала отругать мать
10:31
Адвокат Зеленского проговорился о грязных связях комика
10:18
Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
10:15
"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске
09:47
В Феодосии ветер унес ребенка на воздушном шаре
06:12
В Шереметьево произошла авария с участием самолета
04:12
Названы города России с самыми счастливыми жителями
02:14
Новые "ангелы" Victoria's Secret
00:07
Стало известно о проблемах в семье Гагариной
22:22
"Чтобы не рухнул?": на Крымском мосту вводят жесткие ограничения
21:45
Британская экспансия "Бурфорд Кэпитал"
20:04
Глюк’oZa в купальнике "зажгла" среди полуголых мужчин
17:43
Лазарев кровью "заплатил" за участие в Евровидении
17:08
Куркова рассказала о тяжелом расставании
15:58
"Это было так страшно": Ваенга рассказала правду о своей семье
14:46
Бородина отказалась участвовать в шоу умирающей от стыда Кудрявцевой
14:41
"Бабушка, она и есть бабушка": Народ накинулся на Волочкову в новом образе
13:48
Моложавый Путин взбесил украинцев
13:43
Петросян сбежал из России на фоне очередного скандала
12:58
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
12:54
"Прогиб просто супер": Новая поза 41-летней Чеховой произвела фурор
12:52
В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств
12:17
"Хватит травить!": Алсу и ее дочь защитили от хамства
11:46
Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании
11:30
Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой
11:29
Милонов предложил проверить на наркотики петербургского политика
10:34
Зеленский подготовился к бегству в Крым
10:26
Омолодившуюся Пугачеву увезли в неизвестном направлении
08:31
Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги
06:14
Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
04:19
Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
02:16
"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность
00:09
"Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
22:03
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
20:08
Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
18:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года
17:52
Известного фотографа из Москвы обвинили в изнасиловании модели
16:58
"На колени!": заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
16:11
Кто распространяет фейки про спикера Госдумы
15:57
Умер заслуженный артист РСФСР
15:24
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
14:34
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
13:37
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
12:49
"Кричал так громко": жена рассказала о чудовищной истерике Зеленского
12:03
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
11:19
"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
10:39
"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
10:06
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
07:27
"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью
07:00
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
04:06
Показуха для масс: Алсу жестко приложили за участие дочки в шоу "Голос. Дети"
02:21
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
00:09
"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
21:54
Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян
21:51
Трогательное поздравление детей Пугачевой для Киркорова довело народ до слез
21:41
"Самое опасное время": Лукашенко ждут жестокие потрясения
21:14
Умерла заслуженная артистка России
20:36
На родине Алсу возмущены проверками Первого канала
20:26
"ЕР" предложила улучшить общественные слушания по городской среде
20:07
Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп
19:34
"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
19:29
Чем заняться на майские в Москве
18:48
Соведущего программы "Вечерний Ургант" сурово наказали
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"
X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью
"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму
Названы города России с самыми счастливыми жителями
В Шереметьево произошла авария с участием самолета
Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
Гороскоп

Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Маргарита Терехова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая актриса вот уже несколько лет прикована к постели. О непростой судьбе Маргариты Тереховой рассказала ясновидящая Галина Янко.
прочитано 244 раза

По мнению таролога, актрисе предначертана долгая жизнь. Маргарита Терехова точно проживет больше 80 лет. Однако ее судьбу отнюдь нельзя назвать "легкой и счастливой". Все препятствия, которые возникают на пути артистки, связаны с родовым проклятием по женской линии. 

ПО ТЕМЕ

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

Садальский взбесился после обнародования "дневника" тяжелобольной Тереховой

Гадалка Галина Янко предположила, что некий завистливый или обидчивый человек мог пожелать зла одному из предков актрисы. Проклятие отразилось не только на внешнем, но и внутреннем здоровье Маргариты Тереховой. Она страдает от болезни Альцгеймера и нередко размышляет о смерти.

К счастью для родственников актрисы, такое состояние меняется время от времени. Таролог отметила, что после 75 лет здоровье звезды будет улучшаться. Важную роль в ее восстановлении играют близкие люди. Они готовы в любой момент бросить все дела и прийти на помощь артистке.

Галина Янко добавила, что Маргарита Терехова стойко переносит все испытания, потому что живет театром. Актриса мечтает однажды вновь выйти на сцену и выступить перед зрителями. "Лежа на больничной койке, она все равно продолжает представлять себе, как все это закончится, она окрепнет и сможет снова встретиться со зрителями", – заключила она.
Автор: Полина Крылова5 мая 2019, 04:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как темы иссякают-на помощь приходят ясновидящие и гадалки! Умора!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко ведет тайную войну против Путина
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
Моложавый Путин взбесил украинцев
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

Виторгана застукали с матерью Собчак
"Русалочка": Толкалина восхитила подтянутой фигурой в бикини
Лорак нанесла серьезный удар бывшему мужу
На Валерию прилюдно вылили ушат помоев

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Влад Топалов разбился в ДТП в Москве

Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Шоу-бизнес

"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений

Она обратилась к злопыхателям
Шоу-бизнес

Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном

Трогательный снимок появился в социальных сетях
Культура

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой

Актеров сняли вместе

Гороскоп

Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru