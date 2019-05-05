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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года

Фото: pixabay.com
Нас ждет очень насыщенная неделя. Тем, кто уже выйдет на работу, лучше долго не раздумывать, а сразу браться за осуществление ранее запланированных дел. Местами будет и нервозно, и интересно, а возможно и придет быстрое решение давно назревшей проблемы. Звезды на этой наделе крайне двулики, предупреждает астролог Юлия Урусэль. 
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Союз двух благодетелей Венеры и Юпитера обещает финансовый успех, выгодные покупки и даже встречи с принцами. А вот уже другой конфликтный союз Венеры с Сатурном, наоборот, рекомендует трезво смотреть на текущие ситуации и не спешить с взятием на себя обязательств.  Да уж, скучно точно не будет.

Для отдыхающих на морях или на приусадебных участках – это время когда загар активнее прилипает, аппетит буйствует и хочется чего-то эдакого. Чтобы не обгореть и не набрать лишних кило – девиз ближайших семи дней: "Умеренность в помощь"!

Овен

У Овнов выдастся очень насыщенная неделька. Вас ожидают важные встречи, благоприятное развитие дел и налаживание деловых связей. Вы будете, что называется, в нужном месте в нужный час. Самое интересное то, что все события будут пропитаны дружескими чувствами с нотками флирта. А некоторым из вас достанется другой "аромат" – с верхними нотами симпатии, влюбленностями и страсти. Наслаждайтесь!

Телец

Тельцам придется отложить все свои дела на потом. У кого-то перенесется запланированная поездка из-за стечения обстоятельств, кто-то будет вынужден задержаться в командировке дольше, чем планировалось... Сохраняйте спокойствие и не нервничайте, на все эти факторы вы не в состоянии повлиять. Запаситесь терпением и дождитесь пятницы, там все ваши вопросы начнут разрешаться и устаканиваться, хоть и с небольшим опозданием.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам посвятить эту неделю занятиям для тела и души, а не работе. Сходите на сеанс массажа, посетите спа, расслабьтесь и порелаксируйте. Вы слишком эмоционируете и переживаете, поэтому такая разрядка будет для вас очень кстати. Если же на неделе запланированы важные и неотложные дела, то при решении вопросов слушайте свою интуицию и ищите творческий подход.

Рак

Раки в первые пару дней недели будут пытаться активно работать и нервничать по поводу и без, рискуя получить сильный стресс, а не качественный результат. Вам стоит взять паузу, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье. Проведите майские праздники в уединении с собой, расслабьтесь и перезагрузитесь. Поверьте, за это время вы найдете правильные решения ваших вопросов и у вас появятся силы для завершения дел.

Лев

Начало недели принесет Львам огромный заряд энергии и воодушевления для решения деловых вопросов. Вы можете смело запускать новые для вас проекты и начинать собственный бизнес. Но учтите, что ваши идеи должны быть свежими и изобретательными, а не такими, как у всех. Не идите избитыми и хорошо проверенными путями и тогда вас ожидает головокружительный успех.

Дева

Девы на этой неделе активнее обычного будут размышлять на тему "Что такое хорошо, а что такое плохо?" и переосмысливать свои морально-этические нормы. Особо пытливые копнут глубже и углубятся в поисках смысла своего существования и задумаются о том, какую пользу обществу они несут и какую могут принести. На самом деле смысл есть абсолютно во всем, главное его увидеть. И важно не то, чем вы занимаетесь, а как. Вам просто необходим осознанный подход к делам.

Весы

Весы уже слишком засиделись на одном месте и новая неделя даст вам возможность двинуться вперед. Одним она принесет веселые путешествия, другим – активный и интересный отдых, а третьим – важные поездки и командировки, способствующие повышению в должности и даже кардинальным переменам в деятельности. В любом случае, скучать вам точно не придется ни в одном из вариантов.

Скорпион

Скорпионам Звезды даруют огромные возможности для роста и отличные перспективы, если ваша деятельность напрямую связана с творчеством. Вас ждет волна вдохновения и прилив сил для реализации идей. Не удивляйтесь, если во второй половине недели коллеги возведут вас на пьедестал почета и признают все ваши заслуги. Вы абсолютно справедливо достойны этой похвалы.

Стрелец

Стрельцов накроет приятной волной нежных и теплых чувств. Ждите приятных сюрпризов от любимых и признаний в любви. Тем, кто еще не успел скрепить союз узами брака, вполне вероятно предложение руки и сердца. А для тех, кто в данный момент находится в поисках второй половинки, очень высоки шансы влюбиться и раствориться в выбранном партнере.

Козерог

У Козерогов начало недели будет ознаменовано испытанием на выносливость. Вам необходимо быть максимально сдержанными и терпеливыми при преодолении этой полосы препятствий. И для успешного развития ситуации ближе к четвергу вам понадобятся еще и смелость, и решительность с полной уверенностью в себе. Собрав все эти качества воедино, уже в пятницу вы разрешите даже сложные вопросы с компромиссным вариантом для всех сторон.

Водолей

Водолеи с понедельника начнут стремиться к стабильности и надежности во всех сферах своей жизни. Никаких авантюр и внезапных действий, только четкий структурированный план и порядок. Но вы же сами прекрасно понимаете, что с вашим импульсивным характером установить такую дисциплину будет довольно сложно. Но если у вас это получится, то в дальнейшем это приведет вас к осуществлению ваших планов.

Рыбы

Начало новой недели принесет Рыбам проверку на прочность нервной системы. Велик риск столкнуться с ложью и обманом и оказаться втянутыми в чужой коварный план. Если вы не будете хитрее и изворотливее, чем кажетесь, то можете сбиться с правильного пути. Со среды стоит позволить себе расслабиться и пойти на поводу у своих желаний. Не оказывайте себе в том, что давно хотели и не важно о чем речь. О сумочке Furla из новой коллекции или красавчике с голивудской улыбкой из офиса напротив. 

5 мая 2019, 08:32

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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