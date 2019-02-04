Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года

В первый же день наступившей недели, ближе к вечеру, произойдет новолуние, Луна по эклиптике соединится с Солнцем. Только со среды на небе появляется тонкий серп Луны, а это значит, что не стоит в начале недели начинать важных дел. Гороскоп на эту неделю таков: лучше планировать свое будущее, приступать же активно к его реализации лучше через недельку.



Подробный прогноз с 4 по 10 февраля 2019 года составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Вряд ли гороскоп на эту неделю будет для типичных Овнов можно назвать удачным. Если в первые дни вы еще сможете добиться каких-то результатов, заручившись поддержкой своих товарищей по работе, то, начиная со среды, вам лучше отойти в тень и экономить силы. Все меняется в пятницу – ожидается прилив вдохновения. Выходные пройдут на ура.

ТЕЛЕЦ

Не обращайте внимания на новолуние в самом начале недели, ведь у вас лучшие показатели на трудовые успехи. Впрочем, от решительных шагов в карьере сейчас лучше отказаться. В середине недели индивидуальные выступления уступят место командной работе. В пятницу не оставайтесь на сверхурочные. Все выходные просто спокойно отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Для типичных Близнецов наступившая неделя будет вполне удачной. В ее начале вы сможете добиться определенных высот в постижении наук и самообразовании. Вся середина недели будет благоприятной для практических результатов. Выходные дни как будто созданы для того, чтобы встретиться с друзьями на любой территории.

РАК

Новолуние, которое произойдет в понедельник, может быть для вас опасным. Гороскоп на неделю носит предупредительный характер: будьте осторожнее на дороге и в обращении с колюще-режущими предметами. Начиная со среды, колесо фортуны поворачивается в вашу сторону – вы можете добиться прекрасных результатов, как в учебе, так и в работе. На выходных тоже не стоит сидеть без дела.

ЛЕВ

Новолуние произойдет в противоположном от вас знаке – в Водолее. А это значит, что оно может коснуться вашего окружения и отношения с ним. Постарайтесь не конфликтовать в ближайшие дни. Середина недели таит в себе скрытую угрозу – стоит соблюдать осторожность. Выходные прекрасно подойдут для эмоциональных приключений.

ДЕВА

Дева не зря считается самым трудолюбивым знаком – в начале этой недели вы убедите в этом окружающих и убедитесь сами. Одно предупреждение – следите в эти дни за здоровьем. В среду и четверг стоит переключить свое внимание на коллективные проекты. В конце недели откажитесь от любого экстрима – берегите себя.

ВЕСЫ

Гороскоп этой недели выглядит для Весов довольно удачным. Но вам следует быть помягче со своими детьми и любимыми людьми. Если в эти дни вы испортите с ними отношения, то есть опасность, что восстановить их будет довольно сложно. Всю середину недели стоит посвятить кропотливой работе. Выходные дни проведите со своей второй половинкой.

СКОРПИОН

В самом начале наступившей недели Скорпионам вряд ли стоит рассчитывать на великолепные результаты на рабочем месте – в это время лучше заниматься домашними и семейными делами. Середина недели порадует неплохими результатами. Впрочем, если у вас будут выходные, они тоже не пройдут зря. В конце недели не расслабляйтесь.

СТРЕЛЕЦ

Не зацикливайтесь на той информации, которая придет к вам в понедельник. Встречи или новое знакомство в начале недели может оказаться судьбоносной для Стрельцов. Середина недели будет более спокойной – можно будет переключиться на домашние дела и заботы. Зато выходные пройдут у вас на все сто – можно посвятить их праздничным мероприятиям.

КОЗЕРОГ

Новолуние, которое произойдет в понедельник, может отразиться на финансовом благополучии Козерогов. Впрочем, гороскоп на неделю не говорит о разорении – может быть, наоборот, прибыль. Середина недели пройдет активно, правда, активность эта будет, скорее, ментальной, чем физической. Спокойно отдохнуть дома в кругу семьи можно будет на выходных.

ВОДОЛЕЙ

Новолуние, конечно, не затмение, но что-то фатальное в нем все же есть, и произойдет в знаке Водолея. Рекомендация простая – не предпринимайте никаких важных шагов в начале этой недели. Середина недели обещает быть благоприятной в материальном плане. На выходных можно отправиться загород в веселой компании.

РЫБЫ

Если у вас и не получится в начале недели взять отгулы или уйти на больничный, хотя бы не слишком выкладывайтесь на своем рабочем месте. Ситуация выправляется со среды – вы почувствуете прилив сил и энергии, которые не оставят вас до конца этой недели. На выходных для Рыб будут благоприятны занятия спортом.