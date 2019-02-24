Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года
ОВЕН
В первый рабочий день недели Овнам следует спрятать свою энергичность в задний карман и не слишком вылезать вперед – существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортуна будет на вашей стороне в любой области. Выходные крайне благоприятны для встреч с друзьями.
ТЕЛЕЦ
Тельцам следует посвятить начало недели работе в коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех, почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл и проявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, будьте готовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта для типичных Близнецов, считающихся самым легким на подъем знаком, обещает скучную рутинную работу. Зато со вторника лучик солнца опять застучит в ваше окно – наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку. Вторую половину недели будьте аккуратнее, это же касается и выходных.
РАК
Наступивший понедельник обещает стать для Раков радостным, причем, вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни. Однако со вторника на вас навалится вся тяжесть нерешенных ранее проблем. С четверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственных амбициях. Воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.
ЛЕВ
Может быть, с самого начала недели у Львов не все будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точно преуспеете. Вторник и среда принесут много приятных минут, если, конечно, вы проведете эти дни активно и творчески. Вторая половина недели пройдет менее креативно. Воскресенье посвятите вашей второй половинке.
ДЕВА
Дева – знак, обычно очень интересующийся всевозможными новостями. И гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта таков: в первый день наступившей недели информации будет – хоть отбавляй. Вторник и среду можно посвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, окажется для представителей вашего знака настоящим подарком. А вот в воскресенье не стоит рассчитывать на праздник.
ВЕСЫ
Возможно, уже в понедельник за былые заслуги Весам выплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, это благоприятное время для решения материальных проблем. Во вторник и среду не сидите на одном месте – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели Весов оставят в покое, и можно будет насладиться заслуженным отдыхом.
СКОРПИОН
Неделя начинается для Скорпионов активно – вы можете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидер и на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностью ментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни с кем не общаться, провести день дома или на даче.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник типичные представители знака Стрелец могут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, хотя бы не выкладывайтесь на все сто. Согласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3 марта, ваше время начинается только со вторника – вот тогда и сможете показать все, на что способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками и друзьями.
КОЗЕРОГ
Наступившая неделя делится для Козерогов ровно на две половины. Первая – с понедельник по среду – не принесет каких-то ощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Зато вторая половина недели, с четверга и до конца, пройдет в вашу пользу. Ожидается прилив сил и энергии, который не оставит вас и в выходные.
ВОДОЛЕЙ
В начале этой рабочей недели Водолеи вправе бороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии может поубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть во втором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу просто отдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.
РЫБЫ
Согласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3 марта для Рыб, вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно для типичных представителей своего знака. Для человека, стремящегося к своей цели или делающего шаги в карьере и бизнесе, все это время будет, конечно же, успешно. Если вы слегка и подустанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдет воскресенье.
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