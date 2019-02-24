Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года

Миновала третья четверть Луны и уже во вторник наступает ее заключительная четвертая фаза. Начинать принципиально новые дела в это время считается нецелесообразным – время не плодотворное, для начинаний не годится. Зато для окончания дел лучше времени и не придумаешь. Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первый рабочий день недели Овнам следует спрятать свою энергичность в задний карман и не слишком вылезать вперед – существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортуна будет на вашей стороне в любой области. Выходные крайне благоприятны для встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует посвятить начало недели работе в коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех, почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл и проявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, будьте готовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.

БЛИЗНЕЦЫ

для типичных Близнецов, считающихся самым легким на подъем знаком, обещает скучную рутинную работу. Зато со вторника лучик солнца опять застучит в ваше окно – наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку. Вторую половину недели будьте аккуратнее, это же касается и выходных.

РАК

Наступивший понедельник обещает стать для Раков радостным, причем, вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни. Однако со вторника на вас навалится вся тяжесть нерешенных ранее проблем. С четверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственных амбициях. Воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.

ЛЕВ

Может быть, с самого начала недели у Львов не все будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точно преуспеете. Вторник и среда принесут много приятных минут, если, конечно, вы проведете эти дни активно и творчески. Вторая половина недели пройдет менее креативно. Воскресенье посвятите вашей второй половинке.

ДЕВА

Дева – знак, обычно очень интересующийся всевозможными новостями. Итаков: в первый день наступившей недели информации будет – хоть отбавляй. Вторник и среду можно посвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, окажется для представителей вашего знака настоящим подарком. А вот в воскресенье не стоит рассчитывать на праздник.

ВЕСЫ

Возможно, уже в понедельник за былые заслуги Весам выплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, это благоприятное время для решения материальных проблем. Во вторник и среду не сидите на одном месте – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели Весов оставят в покое, и можно будет насладиться заслуженным отдыхом.

СКОРПИОН

Неделя начинается для Скорпионов активно – вы можете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидер и на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностью ментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни с кем не общаться, провести день дома или на даче.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник типичные представители знака Стрелец могут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, хотя бы не выкладывайтесь на все сто. Согласно, ваше время начинается только со вторника – вот тогда и сможете показать все, на что способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками и друзьями.

КОЗЕРОГ

Наступившая неделя делится для Козерогов ровно на две половины. Первая – с понедельник по среду – не принесет каких-то ощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Зато вторая половина недели, с четверга и до конца, пройдет в вашу пользу. Ожидается прилив сил и энергии, который не оставит вас и в выходные.

ВОДОЛЕЙ

В начале этой рабочей недели Водолеи вправе бороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии может поубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть во втором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу просто отдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.

РЫБЫ

Согласнодля Рыб, вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно для типичных представителей своего знака. Для человека, стремящегося к своей цели или делающего шаги в карьере и бизнесе, все это время будет, конечно же, успешно. Если вы слегка и подустанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдет воскресенье.

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