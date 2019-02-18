Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года
ОВЕН
Неделя начнется для Овнов довольно позитивно, а если вы творческий работник, то просто великолепно. Вы сможете порадовать новыми шедеврами. В среду вдохновение иссякнет, вам придется заниматься скучной рутиной. Вторая половина недели будет более плодотворной. В воскресенье откажитесь от любого экстрима.
ТЕЛЕЦ
Если в понедельник у Тельцов будут неотложные домашние дела, пусть не расстраиваются – для успехов на производстве сейчас не лучшее время. Среда и четверг на этой неделе станут для вас самыми удачными, можно будет и от души поработать, и от души отдохнуть. Конец недели будет менее эффективный. Воскресенье проведите со своей второй половинкой.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не зря считаются самым компанейским знаком – в начале этой недели у вас будет возможность наобщаться вволю с такими же словоохотливыми людьми. В середине недели можно будет передохнуть от общения в домашней тишине и уюте. Конец недели принесет много радостных моментов. В гороскопе на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года есть предупреждение для представителей вашего знака: воскресенье займитесь своим здоровьем.
РАК
Первая половина недели пройдет для Раков активно, правда, эта активность будет, скорее, ментальной, чем физической. Вас ожидают звонки, сообщения и встречи. Вторая половина этой же недели пройдет гораздо спокойнее. Можно будет заняться домашними делами. На выходных, особенно в воскресенье, хорошее время для праздничных мероприятий.
ЛЕВ
В течение всей недели, особенно в самом ее начале, Львы будут чувствовать себя в центре внимания, как это и положено этому гордому знаку. Вы сможете проявить активность во всех делах, за которые будете браться, причем, во второй половине недели будут благоприятны дела, связанные с информацией. Воскресенье проведите дома.
ДЕВА
В понедельник и вторник у Дев будут не самые лучшие показатели для профессиональных успехов, так что в эти дни лучше взять больничный или отгул, провести их дома, просто ничего не делая. Уже в среду вы почувствуете второе дыхание, так что важные дела планируйте на это время. На оставшиеся дни гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года обещает положительные эмоции.
ВЕСЫ
Первая половина недели, скорее всего, будет не очень удачной для Весов. Отложите все важные дела на ее вторую половину, ближе к концу. В пятницу будет прилив сил, и вы сможете справиться с любой навалившейся проблемой. Оба выходных дня проведите по возможности активнее.
СКОРПИОН
В отличие от предыдущего знака, первая половина недели будет для Скорпионов гораздо продуктивнее второй. Уже в понедельник вы выйдете на новый уровень профессионального мастерства и утрете нос всем своим конкурентам. Во второй половине недели вам лучше отдыхать, а не работать. Ваше время начинается с воскресенья.
СТРЕЛЕЦ
Вся наступившая неделя будет для типичных Стрельцов просто замечательной – вы будете способны добиться успехов во всех делах, как в учебе, так и в профессиональной деятельности. Ближе к концу недели, если вы и почувствуете усталость, на помощь вам придут ваши товарищи. Суббота благоприятна для встречи с друзьями. В воскресенье, согласно гороскопу на неделю с 18 по 24 февраля, просто отдыхайте.
КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам не стоит строить из себя героя – можно стать жертвой собственного энтузиазма. Сохраняйте хладнокровие и не лезьте туда, куда не следует. Со среды начинается безопасный период – вы сможете поставить новые рекорды. Даже в субботу вам не стоит расслабляться. Воскресенье – хороший повод для встречи с друзьями.
ВОДОЛЕЙ
В понедельник Водолеям лучше забыть о личных амбициях – сейчас в большем почете будет общественный труд, собственные проекты пока подождут. Середина недели хранит в себе некоторый риск – строго соблюдайте правила личной безопасности, как на работе, так и дома. Вся концовка недели будет для вас исключительно плодотворной.
РЫБЫ
Существует мнение, что Рыбы не отличаются большим трудолюбием. Уже в начале наступившей недели вы сможете доказать своим недругам, что они в корне неправы. Заняться коллективными мероприятиями можно будет в среду и в четверг. Предупреждение в гороскопе на неделю с 18 по 24 февраля: ближе к выходным повышается опасность получить травму, будьте осторожнее.
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