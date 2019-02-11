ОВЕН



Если на прошлой неделе вы не ленились и достойно справлялись с любыми заданиями начальства, уже в понедельник вправе требовать награду за свои труды. Середина недели более благоприятна для разъездов, встреч и общения. Выходные Овнам следует провести дома, в кругу семьи, с родителями, гласит гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года.

ТЕЛЕЦ

Возможно, понедельник и не принесет ощущение победы, но уже со вторника вы явный фаворит во всех делах, как на работе, так и дома. Поэтому настройтесь на лучшее и будьте в авангарде любых процессов. В середине недели старания Тельцов могут быть оценены начальством. Выходные проведите в теплой дружеской компании.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые дни недели проведите в подготовке к будущим свершениям, не форсируя события – все равно сейчас думать об этом несколько рановато. Уже со среды все Близнецы почувствуют прилив сил, которые не оставят последующие дни недели – вот тогда и реализуйте задуманное. Выходные также следует провести активно, на подъеме, говорится в гороскопе на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года.

РАК

Ракам стоит ждать от наступившей недели каких-то бонусов. Проведите ее по возможности скромно, без излишних запросов. Сейчас время аккумулировать энергию, а не тратить ее. Главное правило из гороскопа на эту неделю – оставьте на время все развлечения, особенно крутые тусовки. Только на выходных вы почувствуете себя в своей тарелке, полностью обновленным.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что наступившая неделя пройдет для Львов зря. Первая ее половина будет для вас просто замечательной, если вы ориентированы на карьеру и профессиональные успехи. Начиная со среды, на помощь подтянутся ваши друзья – вместе и работать веселее. А выходные можно провести дома в спокойной обстановке.

ДЕВА

Типичные Девы в числе явных фаворитов на этой неделе. Если в ее начале вам будет везти в получении информации, в обучении и самообразовании, то вторая половина недели будет благоприятна для конкретных практических результатов. Вы можете оставить конкурентов далеко позади. Выходные хорошо подходят для встреч с друзьями.

ВЕСЫ

Весы не принадлежат к безрассудно смелым людям, и сейчас это ваше природное качество очень пригодится – в гороскопе недели есть предупреждение. Не следует пороть горячку и лезть напролом! Другое дело вторая половина недели – тут можно и пощекотать нервы без риска получить травму. Выходные более благоприятны для работы, нежели для отдыха.

СКОРПИОН

В начале недели типичные Скорпионы могут зарекомендовать себя хорошими и верными товарищами – у вас все показатели для работы в коллективе. Середина недели будет сопряжена с какой-то опасностью – действуйте по принципу "не зная броду – не суйся в воду". Выходные должны пройти для вас увлекательно.

СТРЕЛЕЦ

Начало этой недели вряд ли порадует Стрельцов высокими результатами, хотя поработать все равно придется, не ради наград, а для пользы дела. Всю середину недели лучше всего посвятить коллективной деятельности, несмотря на то, что вы привыкли к самостоятельности. Все выходные следует провести спокойно, без особого риска.

КОЗЕРОГ

Для кого эта неделя начинается действительно здорово, так это для типичных Козерогов. В первые два ее дня вы сможете воплощать в жизнь свои творческие замыслы. В середине недели музы вас временно оставят – возникнет необходимость переключиться на более простые рутинные дела. Выходные посвятите своей второй половинке.

ВОДОЛЕЙ

Начало этой недели не слишком располагает Водолеев к реальным успехам на рабочем месте, а вот для домашних дел, например, для перестановки мебели или переезда, это время вполне подходящее. В гороскопе недели наиболее благоприятно выглядит середина недели: это идеальное время для любых праздничных мероприятий. В выходные дни вам будет не до веселья – займитесь своим здоровьем.

РЫБЫ

С первого же дня наступившей недели всем что-то будет надо Рыб – телефон будет звонить не умолкая, а почтовый ящик в интернете распухнет от поступающих сообщений. Середина недели пройдет более спокойно – вам можно будет переключиться на решение семейных вопросов. Выходные обещают стать по-настоящему праздничными днями, гласит гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года.

Более полную информацию о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в этом месяце, можно найти в любовном гороскопе, бизнес-гороскопе и гороскопе здоровья на январь 2019-го. Кроме того, узнать, что предначертано звездами, поможет и общий гороскоп на 2019 год.





