Совет на выходные, 12-13 января 2019 года
"Имеет смысл отнестись ко всему, что происходит вокруг, более осознанно, осуществляя поменьше автоматических действий. Автопилот с практически 100-процентной вероятностью поведет вас по проторенной дорожке, - предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Также перед вами могут встать вопросы, в которых подобного рода опыта у вас просто не будет. Нет смысла тратить свою энергию, пытаясь раскопать что-то в прошлом опыте. Лучше отнеситесь к ситуации как к новому интересному опыту".
Данный совет касается вопросов быта, здоровья и, если это актуально, работы. Простой пример: не стоит лечить больное горло тем способом, которым вас лечила мама, даже если раньше он у вас работал. Дело вовсе не в том, что он плохой, а в том, что в этот раз он не только не сработает, но и может ухудшить положение.
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