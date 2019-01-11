Совет на выходные, 12-13 января 2019 года

В эти выходные желательно отойти в своих действиях или решениях от тех моделей, которые уходят корнями в детство и юность, от тех взглядов и шаблонов, которые впитаны из семьи. Это не означает, что они вредны. Однако именно в эти дни есть опасность столкнуться с ситуациями, где опора на такие вещи сослужит дурную службу.

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