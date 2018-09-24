Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября 2018 года

Неделя начинается в неблагоприятные лунные сутки. Да что там говорить, полнолуние (а оно продлится до среды) – не лучшее время в лунном месяце. Кроме того, именно на этой неделе произойдет неприятное соединение Черной Луны, Заходящего лунного узла и Марса. Следите за новостями, события могут иметь далеко идущие последствия.



Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Понедельник вряд ли порадует большими успехами – это будет не ваш день, да и чувствовать себя вы, скорее всего, будете не лучшим образом. Со вторника можно расправить плечи и показать всем, на что вы на самом деле способны. В выходные дни не сидите в одиночестве – лучше это время провести в приятной компании.

ТЕЛЕЦ

Первый день этой рабочей недели можно посвятить коллективным мероприятиям, необязательно на работе. Во вторник и среду не стоит пытаться прыгнуть выше головы – лучше провести это время, не напрягаясь. В конце недели следует быть более активным. В воскресенье будет полезным пройтись по магазинам – может быть, приобретете что-то нужное.

БЛИЗНЕЦЫ

В самом начале недели вы возьмете первый приз на своем рабочем месте. К середине недели сил поубавится, но на помощь обязательно придут друзья. Вторая половина семидневки вряд ли порадует успехами, но это не страшно – в конце недели не грех и отдохнуть. Зато в воскресенье вы будете лидером во всех начинаниях.

РАК

Вся начавшаяся неделя пройдет для вас продуктивно на зависть конкурентам и соперникам. За что бы вы ни брались, будете на первом месте. В конце недели встречайтесь с друзьями, не дожидаясь выходных. Но сами выходные лучше встретить дома с семьей.

ЛЕВ

В понедельник будьте осторожнее, особенно если объявят неблагоприятный прогноз погоды. Конечно, осмотрительность не помешает и во все остальные дни, но рисков будет не в пример меньше. Со вторника по пятницу – время активной работы, поэтому не стоит от нее отлынивать. Выходные лучше всего провести с друзьями.

ДЕВА

Первая половина наступившей недели может пройти не очень хорошо – возрастает опасность получить производственную или бытовую травму. Просто будьте осмотрительнее, не считайте ворон. Для этого хорошо подойдет вторая половина недели, она будет гораздо продуктивнее. Если в выходные предложат поработать, это даже к лучшему.

ВЕСЫ

В первый рабочий день недели приготовьтесь к тому, что на вас свалят всю самую неинтересную работу. Во вторник и среду можно будет переключиться на работу в коллективе – наступает более интересное время, ведь Весы коллективный знак. В четверг и пятницу будьте внимательнее. В выходные можно отправиться в путешествие.

СКОРПИОН

Похоже, для вас выходные не заканчиваются даже в понедельник – это будет день веселья, любви и радости. Не расслабляйтесь – уже во вторник надо будет с головой уйти в работу. С четверга можно будет отдышаться, по крайней мере, вторая половина недели подходит для коллективных мероприятий. Но выходные лучше провести в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ

Может быть, не с самого первого дня, но со вторника точно у вас будет время и для плодотворного труда, и для плодотворного отдыха. Вторая половина недели будет менее интересной – придется подчищать хвосты перед грядущей семидневкой. Выходные посвятите своей второй половинке – вместе интереснее.

КОЗЕРОГ

Первый день получится достаточно суматошным – придется много общаться, звонить, писать и получать сообщения. Во вторник и среду появится возможность заняться неотложными вопросами своего дома. У кого как, а у вас конец рабочей недели будет готов для уик-энда. Но не усердствуйте, иначе в выходные будет болеть голова.

ВОДОЛЕЙ

Первый рабочий день недели – время решения материальных вопросов. Не исключено, что начальство прямо сейчас обрадует вас заслуженной премией. Затем придется много ездить, по делам рабочим и личным. Переключиться на домашние дела можно будет в четверг. Выходные станут настоящим праздником.

РЫБЫ

Не стоит стоять в стороне от насущных проблем – вы настолько полны сил и энергии, что можете заткнуть за пояс даже Овнов. Во вторник и среду можно будет заниматься вопросами материального порядка, а вторую половину недели лучше всего посвятить общению по делам рабочим и личным. Воскресенье проведите с семьей.