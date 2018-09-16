Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября 2018 года

Неделя начинается не в самое удачное время. В понедельник – стык лунных фаз, и такие переходы обычно чреваты проблемами со здоровьем. В этот день начинаются девятые лунные сутки, которые считаются самыми коварными в месяце. В это время не следует доверять никому, даже собственным мыслям. Со второй половины вторника неделя вашем полном распоряжении.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Наступившая неделя сложится благоприятно. Вы сможете не только повысить свой и без того высокий интеллектуальный уровень, но и в карьере задать высокую планку для собственных последователей. В конце недели обратите внимание на своих коллег – может быть, им потребуется помощь. Воскресенье – для отдыха.

ТЕЛЕЦ

С самого утра понедельника проявляйте осторожность – сейчас повышенный риск ДТП и прочих неприятностей. Уже со второй половины дня понедельника все меняется – вы становитесь баловнем судьбы, и все начинания будут успешны. Прекрасное время для учебы и карьеры. Воскресенье – для встреч с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели таит в себе некоторую опасность – не следует делать резких движений и, тем более, бросаться на амбразуры. С четверга вы можете почувствовать себя свободнее. Возможно, со второй половины недели на связь выйдет человек издалека. Это время благоприятно для интеллектуального развития и самосовершенствования.

РАК

Посвятите первую половину недели своим партнерам по бизнесу и личным делам. Если в вашей жизни еще не все сложено, сейчас самое время исправить положение. Во вторую половину недели повышается опасность получить бытовую или производственную травму – будьте осторожнее. Для приключений прекрасно подойдет воскресенье.

ЛЕВ

Возможно, первая половина недели вам не очень понравится – Лев знак гордый и не привык работать на кого-то. Но с понедельника по среду следует проявить смирение и не показывать свое "я". Вторая половина недели подходит для коллективных мероприятий. В воскресенье откажитесь от любых экстремальных приключений.

ДЕВА

Первая половина недели вам понравится. Хорошее время для любви и творчества. Если на эти дни у вас приходятся выходные, это даже лучше. С четверга вас заставят поднапрячься – когда-то надо и поработать. Воскресный день посвятите своей второй половинке.

ВЕСЫ

Наступившая неделя выдастся у типичных Весов не совсем благополучно. В ее начале стоит обратить внимание на свой дом и семью, для работы и карьеры это не самое лучшее время. С четверга наступают хорошие дни – вы можете не только воплотить в жизнь свои замыслы, но и неплохо повеселиться. Воскресенье – день здоровья.

СКОРПИОН

В начале этой недели ожидается много поездок, встреч по делам личным и рабочим. Настройтесь на общение и контакты – их, по всей видимости, будет много. Отдохнуть от всего можно будет со второй половины недели. Это время лучше всего посвятить семье и дому. Воскресенье – для любви и праздничных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ

Согласитесь, далеко не каждая неделя радовала вас в последнее время. Эта будет приятным исключением. Уже в первую ее половину вас могут обрадовать каким-то бонусом. Вторая половина недели будет насыщена общением – вас могут отправить в местную командировку. Чтобы отдохнуть дома, прекрасно подойдет воскресенье.

КОЗЕРОГ

Возможно, утро понедельника будет обманчивым, оно не покажется вам многообещающим. Тем не менее, наступившая неделя станет для вас прекрасным трамплином в будущее. Вы можете занять лидирующие позиции, которые не отдадите в ближайшее время никому. Выходные - хорошее время для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Не следует составлять далеко идущие планы на первую половину наступившей недели. В это время лучше посидеть на скамейке запасных и обдумывать перспективы на будущее. Зато с четверга все меняется – приходит второе дыхание, все начинает получаться. Вся вторая половина недели пройдет активно, включая выходные.

РЫБЫ

В первую половину недели, с понедельника по среду, вы еще можете добиться каких-то результатов, если заручитесь помощью своих преданных друзей. Постарайтесь большую часть дел запланировать на это время, потому что с четверга наступают не лучшие дни. Только в воскресенье ожидается прилив сил и активности.