Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября 2018 года

Неделя стартует на оптимистической ноте – начинается новый лунный цикл, с новыми надеждами и чаяниями. Так что строить планы на новый лунный месяц, безусловно, можно. А еще сейчас самое время поймать удачу за хвост – вы увидите, как фортуна повернется к вам лицом.



Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Наступившая неделя вряд ли порадует типичных Овнов высокими результатами – уже с понедельника вас завалят монотонной и скучной работой. Со вторника по среду вам придется разбираться в коллективных делах. Вторая половина недели таит в себе определенную опасность – не лезьте на рожон, не поддавайтесь на провокации.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь побольше успеть в первый же рабочий день – у вас будет получаться все, за что ни возьметесь. Уже во вторник муза отвернется от вас – придется заняться обычной рутиной. Во второй половине недели есть опасность испортить отношения со своими товарищами. В выходные откажитесь от любого экстрима.

БЛИЗНЕЦЫ

Если у вас запланированы важные мероприятия, не спешите проводить их в первый же день недели. Лучше в это время заниматься домашними делами. Наиболее благоприятное для вас время – вторник и среда. В порыве вдохновения вы способны создать шедевр. Вторая половина недели будет не так удачна, как первая.

РАК

Понедельник может оказаться обманчиво активным – будет много движения, звонков, сообщений, но уже во вторник они сойдут на нет. Тогда можно будет заняться более спокойными делами. Активность проснется с четверга – можно будет воплощать в жизнь свои творческие замыслы. В воскресенье будет лучше заняться своим здоровьем.

ЛЕВ

В понедельник можно будет заняться материальными делами – не исключено, что вам даже выплатят премию. Вторник и среда пройдут в разъездах. В это время можно узнать что-то новенькое. С четверга ожидается некоторый спад активности. В субботу лучше никуда не ходить, посвятить этот день дому. Воскресенье благоприятно для романтического приключения.

ДЕВА

С первого же рабочего дня вы способны взять бразды правления в свои руки – ни для кого неделя не начинается так хорошо, как для вас. Следующие дни будут удачны в материальном отношении. Вторая половина недели принесет много движения – например, вас могут отправить в местную командировку. Воскресенье – для отдыха под родной крышей.

ВЕСЫ

Понедельник может показаться вам достаточно тяжелым днем, поэтому ничего страшного, если свои планы вы начнете реализовывать со вторника, когда к вам придет второе дыхание. Все последующие дни пройдут для вас превосходно. В субботу не ходите по магазинам – только зря потратите деньги. Воскресенье благоприятно для гостей.

СКОРПИОН

Наступившая неделя делится у вас ровно пополам – первая пройдет со знаком минус, а вторая с безусловным плюсом. Поэтому, если и планировать на неделе важные мероприятия, то только начиная с четверга – до этого вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Зато выходные дни в вашем полном распоряжении.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник не стоит долго спать и долго раскачиваться – своим ударным трудом вы сможете заткнуть за пояс всех своих конкурентов. Энтузиазм спадет только в четверг – тогда можно уступить лыжню своим более удачливым соперникам. В субботу не следует никуда ходить – отдыхайте дома. Воскресенье – для активного отдыха.

КОЗЕРОГ

Вся неделя должна пройти у вас просто замечательно. В первый же рабочий день вас ждет успех в интеллектуальных делах. Во вторник и среду, если вы работаете на производстве, удача придет и здесь. Даже если поближе к выходным вы и почувствуете некоторую слабость, друзья придут к вам на выручку. С ними же можно провести субботу, но в воскресенье лучше ни с кем не общаться.

ВОДОЛЕЙ

Неделя должна сложиться для вас удачно, если вы не будете рисковать в первый же рабочий день. Если вас и тянет на подвиги, для этого прекрасно подходят вторник и среда. В четверг вы возьмете первый приз в производственном соревновании. Воскресный день наилучшим образом подходит для встречи с друзьями.

РЫБЫ

Рыбы не относятся к числу самых отважных знаков зодиака, и никто не будет вас осуждать за осторожность в первую половину наступившей недели – она будет оправданной. Если вы находитесь в процессе обучения, вторая половина недели как нельзя лучше подходит для этого. Если в выходные вам предложат поработать, польза от этого, безусловно, будет.