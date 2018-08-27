Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября 2018 года

Неделя начинается в полнолуние – уже во вторник вы увидите, что Луна идет на убыль. Это время благоприятно для краткосрочных проектов – оно сулит быструю выгоду. Хорошо начинать косметический ремонт в квартире или делать плановую операцию – все это можно начинать со вторника.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первые два дня у вас еще не все будет получаться. И это не страшно, лучше накопить силы для будущих свершений. Зато со среды начинается ваше время – вы сможете справиться с любой поставленной задачей. Этот заряд бодрости не оставит вас и всю последующую неделю. Выходные лучше всего провести в приятном обществе.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится для вас очень хорошо. Если в ее начале вы еще сможете добиться определенных успехов, если будете работать в коллективе, то в середине недели лучше взять тайм-аут и посидеть на скамейке запасных. Второе дыхание откроется только в пятницу. Все выходные, таким образом, пройдут у вас на ура.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые два дня сложатся для типичных Близнецов просто великолепно, если вы, конечно, ориентированы на победу в производственном соревновании. К среде энтузиазма поубавится, но на помощь обязательно придут ваши товарищи. Не оставляйте важных дел на пятницу – у вас может быть упадок сил. Их прилив ожидается только в воскресенье.

РАК

Эта неделя запомнится вам хорошими результатами, конечно, если вы не будете сидеть без дела, а приложите определенные усилия. Во всяком случае, звезды сейчас на вашей стороне. В выходные дни – хорошее время для встреч с друзьями. Но в воскресенье лучше просто отдохнуть дома.

ЛЕВ

Типичные Львы – далеко не робкого десятка, и, тем не менее, в начале наступившей недели лучше поберечься и не бросаться сломя голову во все тяжкие. Если вы хотите приключений, для этого лучше подойдет середина недели. Пятница и суббота хороши для достижения целей, в том числе, производственных. В воскресенье не сидите в одиночестве.

ДЕВА

В начале наступившей недели типичных Дев ждут встречи с любимыми. Если вы пока одиноки возможны приятные знакомства. Среду и четверг лучше провести спокойнее, не предаваясь никаким излишествам. Развернуться по полной можно будет уже в пятницу. Выходные благоприятны для путешествий и повышения своего культурного уровня.

ВЕСЫ

Неделя не начнется для типичных Весов с каких-то значимых побед на рабочем месте. Могут быть незначительные проблемы со здоровьем – одевайтесь теплее. В середине недели вас ждут приятные знакомства и встречи. В пятницу и субботу избегайте любого экстрима. А если вы соскучились по авантюрам, для них прекрасно подойдет воскресенье.

СКОРПИОН

Начало наступившей недели выдастся для типичных Скорпионов с большим знаком плюс. Хорошее время для творчества и развлечений. Однако, начиная со среды, надо будет засучить рукава и серьезно поработать. В пятницу не сидите в одиночестве – хорошее время для любовных приключений. Воскресенье проведите по возможности спокойнее.

СТРЕЛЕЦ

Если в начале недели от производственных задач вас отвлекут дела домашние, ничего страшного – переключитесь на них. Уже в среду вам все будет по плечу, причем, плодотворной будет не только работа, но и отдых. Радость не бывает вечной – уже в пятницу на смену ей придет рутина. На воскресенье можно запланировать свидание.

КОЗЕРОГ

Первые два дня наступившей недели обещают пройти динамично – будет много встреч, звонков по делам общественным и личным. Правда в понедельник лучше не доверять поступающей информации. В среду и четверг ваше внимание привлекут домашние и семейные проблемы. Справившись с ними, в пятницу или в субботу можно устроить себе праздник.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, вы неплохо поработали на предыдущей неделе – во всяком случае, в начале этой у вас показатели улучшения своих материальных дел. Только остерегайтесь покупать что-либо в первую половину дня в понедельник. В среду вас могут отправить в местную командировку. Субботу лучше всего провести дома, а воскресенье – для романтического свидания.

РЫБЫ

Наступившая неделя пройдет при полном превосходстве вашего знака. Уже в ее начале вы сможете выйти на лидирующие позиции, откуда вас не сгонят все последующие дни. В середине недели за свои труды вы вправе потребовать заслуженную награду. Суббота – прекрасное время для приятной компании. Воскресенье лучше всего провести дома с семьей.