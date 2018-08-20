Астрологический прогноз с 20 по 26 августа 2018 года

Неделя начинается в девятые лунные сутки, и их влияние распространится только на первую половину понедельника. Вторым критическим днем станет самый конец недели – воскресенье. Все остальное время в вашем полном распоряжении: вторая четверть луны считается самой благоприятной для начала долгосрочных программ.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

На наступившей неделе типичные Овны будут в числе любимцев фортуны, если вы, конечно, не лежите на диване и не мечтаете об отдыхе. В понедельник хорошее время для обретения знаний. Со вторника по четверг у вас будет возможность добиться всего, чего вы хотите. Начало выходных посвятите друзьям. Воскресенье только для отдыха.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует проявлять осторожность в самом начале наступившей недели – понедельник опасен травматизмом, будьте аккуратны. Уже начиная со вторника все меняется. У вас появятся новые возможности для познания мира. Конец недели благоприятен для рывка в карьере. В воскресенье не забудьте позвонить другу.

БЛИЗНЕЦЫ

Если ваша вторая половинка потребует внимания в самом начале наступившей недели, ни в чем ей не отказывайте. Не время быть в одиночестве. В середине недели стоит проявить благоразумие и не пускаться во все тяжкие – можно нечаянно навредить себе. Для приключений как нельзя лучше подойдет окончание недели.

РАК

Скорее всего, начало недели вам не очень понравится – вас сразу завалят скучной рутинной работой. Начиная со вторника все может измениться. На работе вас поддержат товарищи, а в личной жизни начнутся перемены к лучшему. В пятницу и субботу повышается опасность получить травму. Для авантюр больше подходит воскресенье.

ЛЕВ

В понедельник может показаться, что весь мир у ваших ног – хорошее время для любви, творчества и развлечений. Уже со вторника придет отрезвление – надо будет просто работать, усердно, но однообразно. Пятницу и начало выходных можно посвятить своей второй половинке. В воскресенье избегайте любого экстрима.

ДЕВА

Понедельник – не самый подходящий день для погони за трудовыми рекордами. Лучше посвятить его домашним делам и семейным вопросам. Со вторника по четверг вас может посетить муза – наполните эти дни творчеством. Этот период также благоприятен для романтических приключений. В конце недели лучше заниматься своим здоровьем.

ВЕСЫ

В понедельник вас могут достать многочисленными звонками и сообщениями, нужными и не очень. Не впадайте в панику – уже со вторника все уляжется, и вы сможете переключиться на дела семьи и дома. Пятница и суббота – время великолепное для праздничных мероприятий и любовных свиданий. А в воскресенье лучше остаться дома.

СКОРПИОН

Видимо, вы славно потрудились в конце прошлой недели, поскольку уже в начале этой у вас есть показатели материальной прибыли. Вся середина недели пройдет в движении. Ожидается много поездок по делам рабочим и личным. В конце недели можно перевести дух и просто спокойно отдохнуть. В воскресенье устройте любимому человеку ужин при свечах.

СТРЕЛЕЦ

Начало этой недели обещает быть для вас продуктивным. Вы сможете занять лидирующие позиции как на работе, так и дома. А уже во вторник-четверг, как результат своих полезных действий, вы получите главный приз. Начало уик-энда хорошее время для гостей, а воскресенье – для дома.

КОЗЕРОГ

Понедельник – не лучшее время для проявления активности, поэтому можно понежиться в постели подольше. Свою кипучую энергию вы сможете проявить уже во вторник. Она не оставит вас и все последующие дни этой недели. Выходные можно начать в тренажерном зале. В воскресенье не сидите дома, больше общайтесь, встречайте с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Не самая удачная неделя может сложиться для типичных Водолеев. Уже со вторника вы можете почувствовать усталость, которая не позволит совершить великие подвиги на работе и дома. Только в пятницу придет второе дыхание – на этот день и планируйте важные мероприятия. В выходные не сидите сиднем, идеальный вариант – активный отдых.

РЫБЫ

В понедельник вы становитесь в авангарде любых дел, связанных с профессиональной тематикой. Не бойтесь прослыть карьеристом, сейчас лучшее время для роста. Со вторника по четверг энергии будет меньше, но вам на помощь обязательно придут друзья. В начале выходных лучше просто отдыхать, оставив активность на воскресенье.