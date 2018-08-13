Астрологический прогноз с 13 по 19 августа 2018 года

Неделя начинается на растущей Луне, на первой ее четверти, которая, может быть, и не очень подходит для великих свершений, но оптимизм вселяет, это уж точно. Только в самом конце недели, в субботу, произойдет смена фаз – могут обостриться язвенные болезни, кроме того, ожидается эмоциональный всплеск – будьте благоразумны.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В самом начале этой недели успехов будет не очень много, но поработать, тем не менее, все равно придется. Свои собственные дела, может быть, будут и не очень удачными, зато коллективные мероприятия могут пройти очень хорошо, особенно в середине недели. В выходные дни следует исключить любой экстрим из своего отдыха.

ТЕЛЕЦ

В первые дни недели вы сможете идти на работу как на праздник, по крайней мере, работа будет приносить вам радость. Может быть, у вас будет время отдыха – это даже лучше. Середина недели пройдет не так весело – вас поглотит обычная рутина. В последние дни и на выходных не следует уединяться – время коллективных свершений.

БЛИЗНЕЦЫ

Если в понедельник вас не будут сильно тянуть на работу, это даже к лучшему – это время гораздо больше подходит для наведения порядка в доме. Начиная со среды, вы сможете реализовать свои самые смелые замыслы, особенно, если вы творческий человек. В конце недели вдохновения поиссякнет – надо будет заниматься монотонной работой.

РАК

Рак не считается самым общительным знаком, тем не менее, в начале недели вам придется пообщаться довольно много, но не обязательно плодотворно. Говорят, что для Раков важнее всего родной дом – именно ему вы сможете посвятить середину недели. Ближе к выходным и на них реализуются ваши самые смелые мечты.

ЛЕВ

Сложно представить, что за первую рабочую неделю наступившего года вы уже заслужили какую-то награду, тем не менее, в начале наступившей недели вы вправе ее требовать. Середина недели пройдет в разъездах по делам личным и общественным. Отдохнуть в домашней тишине и уюте вы сможете на выходных.

ДЕВА

Не лучшее время праздно лежать в постели – с первого же рабочего дня сразу берите быка за рога – вы сейчас с полным правом можете занять лидирующие позиции. В продолжение недели вы вряд ли сдадите свое место на пьедестале. Выходные дни посвятите своим друзьям и родственникам – можно пойти в гости.

ВЕСЫ

В отличие от предыдущего знака, вам в начале недели можно отдохнуть, хотя бы хорошенько выспаться – все равно на какие-то рекорды рассчитывать сейчас не приходится. Зато со среды наступает ваше время – вы можете стать лидером во всех начинаниях. Эта активность не оставит вас вплоть до конца этой недели.

СКОРПИОН

Если на этой неделе наметится спад, то он будет в серединной ее части. Поэтому, если у вас намечены серьезные мероприятия, лучше запланируйте их либо на первые дни, либо на последние. С пятницы у вас будет существенный взлет – не пропустите это время. Выходные дни пройдут так продуктивно, как вы хотите.

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь, если вас назовут карьеристом с первых же дней наступившей недели – вам просто действительно сейчас нет равных в профессиональных достижениях. Даже если в середине недели ваша энергия поиссякнет, к вам на помощь обязательно придут ваши соратники. Выходные дни лучше всего подходят для отдыха в тишине и уюте.

КОЗЕРОГ

Вся рассматриваемая неделя будет для представителей вашего знака, безусловно, удачной. Если в первые ее дни вы можете достичь успехов в интеллектуальной деятельности, то ближе к середине и практические результаты не заставят себя ждать. Выходные дни лучше всего подходят для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели следует соблюдать осторожность – конечно, Водолеи ничего не боятся, но сейчас проявлять осмотрительность нужно и вам. Со среды все волнения уходят прочь – можно даже поучаствовать в небольших авантюрах. Хорошее время для духовного роста. Если вам предложат поработать на выходных, соглашайтесь, не пожалеете.

РЫБЫ

Нельзя сказать, что наступившая неделя пройдет для вас ровно и гладко. В понедельник следует обратить внимание на заботы ваших коллег – не стойте в стороне от общественных вопросов. Середина недели призывает к осторожности – впрочем, Рыбы и так достаточно осторожны. С пятницы все выравнивается в вашу пользу.





