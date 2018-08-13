Астрологический прогноз с 13 по 19 августа 2018 года
Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
В самом начале этой недели успехов будет не очень много, но поработать, тем не менее, все равно придется. Свои собственные дела, может быть, будут и не очень удачными, зато коллективные мероприятия могут пройти очень хорошо, особенно в середине недели. В выходные дни следует исключить любой экстрим из своего отдыха.
ТЕЛЕЦ
В первые дни недели вы сможете идти на работу как на праздник, по крайней мере, работа будет приносить вам радость. Может быть, у вас будет время отдыха – это даже лучше. Середина недели пройдет не так весело – вас поглотит обычная рутина. В последние дни и на выходных не следует уединяться – время коллективных свершений.
БЛИЗНЕЦЫ
Если в понедельник вас не будут сильно тянуть на работу, это даже к лучшему – это время гораздо больше подходит для наведения порядка в доме. Начиная со среды, вы сможете реализовать свои самые смелые замыслы, особенно, если вы творческий человек. В конце недели вдохновения поиссякнет – надо будет заниматься монотонной работой.
РАК
Рак не считается самым общительным знаком, тем не менее, в начале недели вам придется пообщаться довольно много, но не обязательно плодотворно. Говорят, что для Раков важнее всего родной дом – именно ему вы сможете посвятить середину недели. Ближе к выходным и на них реализуются ваши самые смелые мечты.
ЛЕВ
Сложно представить, что за первую рабочую неделю наступившего года вы уже заслужили какую-то награду, тем не менее, в начале наступившей недели вы вправе ее требовать. Середина недели пройдет в разъездах по делам личным и общественным. Отдохнуть в домашней тишине и уюте вы сможете на выходных.
ДЕВА
Не лучшее время праздно лежать в постели – с первого же рабочего дня сразу берите быка за рога – вы сейчас с полным правом можете занять лидирующие позиции. В продолжение недели вы вряд ли сдадите свое место на пьедестале. Выходные дни посвятите своим друзьям и родственникам – можно пойти в гости.
ВЕСЫ
В отличие от предыдущего знака, вам в начале недели можно отдохнуть, хотя бы хорошенько выспаться – все равно на какие-то рекорды рассчитывать сейчас не приходится. Зато со среды наступает ваше время – вы можете стать лидером во всех начинаниях. Эта активность не оставит вас вплоть до конца этой недели.
СКОРПИОН
Если на этой неделе наметится спад, то он будет в серединной ее части. Поэтому, если у вас намечены серьезные мероприятия, лучше запланируйте их либо на первые дни, либо на последние. С пятницы у вас будет существенный взлет – не пропустите это время. Выходные дни пройдут так продуктивно, как вы хотите.
СТРЕЛЕЦ
Не бойтесь, если вас назовут карьеристом с первых же дней наступившей недели – вам просто действительно сейчас нет равных в профессиональных достижениях. Даже если в середине недели ваша энергия поиссякнет, к вам на помощь обязательно придут ваши соратники. Выходные дни лучше всего подходят для отдыха в тишине и уюте.
КОЗЕРОГ
Вся рассматриваемая неделя будет для представителей вашего знака, безусловно, удачной. Если в первые ее дни вы можете достичь успехов в интеллектуальной деятельности, то ближе к середине и практические результаты не заставят себя ждать. Выходные дни лучше всего подходят для встреч с друзьями.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели следует соблюдать осторожность – конечно, Водолеи ничего не боятся, но сейчас проявлять осмотрительность нужно и вам. Со среды все волнения уходят прочь – можно даже поучаствовать в небольших авантюрах. Хорошее время для духовного роста. Если вам предложат поработать на выходных, соглашайтесь, не пожалеете.
РЫБЫ
Нельзя сказать, что наступившая неделя
пройдет для вас ровно и гладко. В понедельник следует обратить внимание на заботы
ваших коллег – не стойте в стороне от общественных вопросов. Середина недели призывает
к осторожности – впрочем, Рыбы и так достаточно осторожны. С пятницы все выравнивается
в вашу пользу.
Музыкант не смог даже пройти отбор на программу "Фактор А"
Артист признался, что ему очень стыдно
Тренер старше своей избранницы на 23 года
Наследник британского престола пытался вразумить тестя