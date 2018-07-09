Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года

Почти вся неделя пройдет при стареющей Луне, причем закончится это не просто новолунием, как обычно, а солнечным затмением. Случится это рано утром 13 июля. Мы люди просвещенные и затмений не боимся. И все же не назначайте на эту неделю важных дел – так, на всякий случай.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Возможно, уже в самом начале недели за былые заслуги начальство выплатит вам давно обещанное денежное вознаграждение. В любом случае, в понедельник у вас решение материальных вопросов. Вторник и среда пройдут в разъездах по делам личным и рабочим. На второй половине недели можно будет заняться домашними делами. Выходные пройдут весело и ярко.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас даже лучше, чем для всех остальных знаков. С первого же рабочего дня вы можете выйти в лидеры и вряд ли уступите кому-нибудь пальму первенства. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас вплоть до выходных. Субботу и воскресенье лучше всего провести с семьей, родителями дома или на собственной даче.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас активная часть наступившей рабочей недели придет только во вторник, поэтому в понедельник можно поработать с прохладцей, а если получится, возьмите на этот день отгул. Свое вы наверстаете уже во второй день недели и до ее окончания будете в авангарде событий. Оба выходных дня можно посвятить друзьям или родственникам.

РАК

Первая половина наступившей недели не будет отмечена какими-то выдающимися событиями ни дома, ни на работе. Если в понедельник еще можно зарекомендовать себя в командной работе, то вторник и среда больше располагают к отдыху, а не к труду. Вторая половина недели будет гораздо активнее – вот тогда и покажите все, на что способны.

ЛЕВ

В начале недели Лев – один из любимцев фортуны. В понедельник на профессиональном поприще у вас вряд ли найдутся конкуренты. Во вторник и среду можно посвятить себя коллективной работе. Если в четверг и пятницу что-то не заладится, не расстраивайтесь – скоро и на вашей улице будет праздник. В этом вы убедитесь уже на выходных.

ДЕВА

В учебном процессе, если это уместно посреди лета, вам сейчас, конечно, не будет равных. Грызите гранит науки, не бойтесь сточить зубы. Ближе к середине недели успех придет не только в обучении, но и в практической деятельности. Вторая половина недели больше подходит для командной работы. На выходных стоит просто отдыхать.

ВЕСЫ

В понедельник Весам лучше не слишком высовываться, поберечь себя – существует некоторый риск получить бытовую или производственную травму. Зато все остальные дни недели как будто созданы для побед в любой области. Во вторник и среду вы можете узнать много нового. Четверг и пятница – для пьедестала. Выходные – для встреч с друзьями.

СКОРПИОН

Скорпионам одинаково комфортно и в одиночестве, и в компании, но понедельник лучше посвятить коллективной работе. Во вторник и среду следует поберечь себя, без причин не кидаясь на амбразуры. Другое дело – вторая половина недели. Тут-то и можно начинать авантюры и приключения, считаясь с затмением, конечно. Выходные стоит провести по возможности активнее.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы привыкли быть на лидирующих позициях, но в начале наступившей недели вам следует поработать на вторых ролях, не слишком вылезая вперед. Вторник и среда тоже не подходят для индивидуального проявления, займитесь коллективным трудом. Вторая половина недели таит в себе некоторую опасность. На выходных вы можете обогатиться новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГ

Если кто и пойдет на работу, как на праздник, в первый день рабочей недели, то это представители вашего знака. У вас все будет получаться весело и непринужденно. Со вторника придется окунуться в серые будни. Четверг и пятница благоприятны для коллективных дел. На выходных откажитесь от любого экстрима.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник больше подходит для решения домашних дел, а не для профессиональных рекордов. Ваше время начинается со вторника – вы преуспеете и в работе, и в отдыхе, главное, ко всему относиться творчески. К сожалению, на всю неделю вас вряд ли хватит. Оба выходных дня лучше всего посвятить своей второй половинке.

РЫБЫ

Первая половина недели будет не так заметна, как ее вторая часть. В понедельник вам вряд ли дадут посидеть на одном месте, будет много звонков и сообщений. Начиная со вторника, вашим вниманием завладеют дела домашние и семейные. Четверг и пятница принесут много приятных минут. На выходных займитесь своим здоровьем.



