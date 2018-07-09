Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
партнеры
Понедельник 9 июля
Лента новостей
17:59
Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале
17:29
Опозорившийся Смолов разозлил нежеланием извиняться за промах
16:10
Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси
15:54
Глюк’oZa поразила мерзостью с иконами
15:07
В диком провале Тарасова увидели руку Бузовой
14:33
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
13:47
Шура из-за наркотиков стал бомжом
13:16
Андердоги чемпионатов мира по футболу
11:46
Звезда "Битвы экстрасенсов" показала изуродованное лицо
10:47
Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти
10:16
День семьи, любви и верности: что нужно знать о празднике
10:10
Министр прятал тонны денег в подвале
01:07
Кудрявцева и Пугачева ревут из-за проигрыша сборной
00:43
У Черчесова случился приступ после поражения России
00:37
Взбешенный Дзюба устроил скандал на матче с Хорватией
00:37
Лучше Тарасова: Бузова нашла себе жениха на ЧМ по футболу
23:51
Сказка окончена: Хорватия остановила Россию на ЧМ-2018
22:03
Гол Дениса Черышева в матче с хорватами. Видео
21:43
Хорватия сравняла счет в четвертьфинале чемпионата мира
21:35
Черышев фантастическим ударом открыл счет в матче с Хорватией
20:31
Всеобщее безумие: Маликов решил отрезать себе самое дорогое
20:09
Назван состав сборной России на матч с Хорватией
19:29
Рыбин о страшном скандале с Долиной: Она меня подонком назвала
18:57
Англия вышла в полуфинал ЧМ-2018
18:06
Дайнеко сгорает от стыда после предательства
17:44
По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус
17:32
Как российские звезды проводят лето
17:07
"Море слез": Ксенофонтова о личной трагедии
16:36
Известный 27-летний баскетболист убит в перестрелке с полицией
16:23
В Boeing с пассажирами ударила молния
16:01
Тунис на грани экономического и политического краха
16:00
Полностью голая дочь Гузеевой показала жуткие ожоги на теле
15:18
"Боже, какая женщина": Стриженова в домашней майке восхитила красотой
14:39
Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"
14:06
Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты
13:31
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
13:01
Влезшая в семейные дрязги Кержаковых Собчак крупно опозорилась
12:22
За миллиарды долларов: раскрыт "заговор" в матче России с Хорватией
12:07
Пенкин о возмутительном пьяном поступке: "Я в шоке"
11:40
После самоубийства Шпаликова и Гулаи их душевнобольна дочь живет в нищете
11:17
Родившая Корикова: "Ох и намучился"
10:38
Пока жены делят наследство: близкие Задорнова клянчат деньги у народа
10:00
Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов
09:59
Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства
09:58
Создатель Человека-паука найден мертвым в своей квартире
23:17
Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018
21:53
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
21:49
Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе
21:27
Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
21:17
Киев пытается содрать с "Газпрома" последние копейки
20:58
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
20:41
Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
20:31
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
20:30
Найдет бесплатный способ омоложения
20:13
У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
20:11
У первых американских собак нашли русские корни
19:40
В Сочи перед матчем сборной России случилась беда
19:33
В Омской области положили асфальт в чистом поле
19:24
"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
19:19
Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
19:14
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист
19:08
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
18:57
Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
18:24
Россия отвесила пощечину обнаглевшему Трампу
18:08
Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком
18:04
Самые странные костюмы супергероев
18:02
От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
17:38
Скончался заслуженный артист России
17:37
Затравленная Ахеджакова плюнула на большинство
17:12
Как будет развиваться Москва
16:51
Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления
16:38
У известного певца обнаружили рак
16:21
Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов
16:21
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
16:17
"Как лягушка": раскоряченную Канделаки жестко осадили
16:04
Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"
16:02
10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People
16:01
Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади
15:43
Почему летом особенно хочется секса
15:29
Ольга Орлова откровенно о романе с драчуном из "Дома-2"
15:17
"Половые связи не привлекают": Олешко бесцеремонно отрекся от внебрачной дочери
15:05
Красотку из российских сериалов избили из-за пьянки
14:43
Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину
14:32
Изувечившего звезду "Дома-2" сына народного артиста настигла страшная кара
14:27
У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
14:23
Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии
14:08
Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи
14:05
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
14:04
В жилом доме в Тюмени произошел пожар
13:43
Известный блогер разбился насмерть
13:41
"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме
13:37
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
13:33
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
13:28
"Мне дико стыдно": признание беременной Леры Кудрявцевой
13:24
В Поморье пытались убить директора управляющей компании
13:06
Названо условие победы России над Хорватией
13:02
В Башкирии утонула семья с ребенком
12:55
Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками (видео)
12:53
Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова
12:49
В Германии умер российский поэт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты
Сказка окончена: Хорватия остановила Россию на ЧМ-2018
"Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
"Боже, какая женщина": Стриженова в домашней майке восхитила красотой
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Почти вся неделя пройдет при стареющей Луне, причем закончится это не просто новолунием, как обычно, а солнечным затмением. Случится это рано утром 13 июля. Мы люди просвещенные и затмений не боимся. И все же не назначайте на эту неделю важных дел – так, на всякий случай.
прочитано 591 раз

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.   

ОВЕН

Возможно, уже в самом начале недели за былые заслуги начальство выплатит вам давно обещанное денежное вознаграждение. В любом случае, в понедельник у вас решение материальных вопросов. Вторник и среда пройдут в разъездах по делам личным и рабочим. На второй половине недели можно будет заняться домашними делами. Выходные пройдут весело и ярко.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас даже лучше, чем для всех остальных знаков. С первого же рабочего дня вы можете выйти в лидеры и вряд ли уступите кому-нибудь пальму первенства. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас вплоть до выходных. Субботу и воскресенье лучше всего провести с семьей, родителями дома или на собственной даче.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас активная часть наступившей рабочей недели придет только во вторник, поэтому в понедельник можно поработать с прохладцей, а если получится, возьмите на этот день отгул. Свое вы наверстаете уже во второй день недели и до ее окончания будете в авангарде событий. Оба выходных дня можно посвятить друзьям или родственникам.

РАК

Первая половина наступившей недели не будет отмечена какими-то выдающимися событиями ни дома, ни на работе. Если в понедельник еще можно зарекомендовать себя в командной работе, то вторник и среда больше располагают к отдыху, а не к труду. Вторая половина недели будет гораздо активнее – вот тогда и покажите все, на что способны.

ЛЕВ

В начале недели Лев – один из любимцев фортуны. В понедельник на профессиональном поприще у вас вряд ли найдутся конкуренты. Во вторник и среду можно посвятить себя коллективной работе. Если в четверг и пятницу что-то не заладится, не расстраивайтесь – скоро и на вашей улице будет праздник. В этом вы убедитесь уже на выходных. 

ДЕВА

В учебном процессе, если это уместно посреди лета, вам сейчас, конечно, не будет равных. Грызите гранит науки, не бойтесь сточить зубы. Ближе к середине недели успех придет не только в обучении, но и в практической деятельности. Вторая половина недели больше подходит для командной работы. На выходных стоит просто отдыхать.

ВЕСЫ

В понедельник Весам лучше не слишком высовываться, поберечь себя – существует некоторый риск получить бытовую или производственную травму. Зато все остальные дни недели как будто созданы для побед в любой области. Во вторник и среду вы можете узнать много нового. Четверг и пятница – для пьедестала. Выходные – для встреч с друзьями.

СКОРПИОН

Скорпионам одинаково комфортно и в одиночестве, и в компании, но понедельник лучше посвятить коллективной работе. Во вторник и среду следует поберечь себя, без причин не кидаясь на амбразуры. Другое дело – вторая половина недели. Тут-то и можно начинать авантюры и приключения, считаясь с затмением, конечно. Выходные стоит провести по возможности активнее.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы привыкли быть на лидирующих позициях, но в начале наступившей недели вам следует поработать на вторых ролях, не слишком вылезая вперед. Вторник и среда тоже не подходят для индивидуального проявления, займитесь коллективным трудом. Вторая половина недели таит в себе некоторую опасность. На выходных вы можете обогатиться новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГ

Если кто и пойдет на работу, как на праздник, в первый день рабочей недели, то это представители вашего знака. У вас все будет получаться весело и непринужденно. Со вторника придется окунуться в серые будни. Четверг и пятница благоприятны для коллективных дел. На выходных откажитесь от любого экстрима.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник больше подходит для решения домашних дел, а не для профессиональных рекордов. Ваше время начинается со вторника – вы преуспеете и в работе, и в отдыхе, главное, ко всему относиться творчески. К сожалению, на всю неделю вас вряд ли хватит. Оба выходных дня лучше всего посвятить своей второй половинке.

РЫБЫ

Первая половина недели будет не так заметна, как ее вторая часть. В понедельник вам вряд ли дадут посидеть на одном месте, будет много звонков и сообщений. Начиная со вторника, вашим вниманием завладеют дела домашние и семейные. Четверг и пятница принесут много приятных минут. На выходных займитесь своим здоровьем. 


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

9 июля 2018, 07:09

комментарии

Политика

У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Шоу-бизнес

Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале
Жена Овечкина поразила танцем на седьмом месяце беременности
Глюк’oZa поразила мерзостью с иконами
В диком провале Тарасова увидели руку Бузовой

Проишествия

Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Девушке совсем худо
Шоу-бизнес

"Боже, какая женщина": Стриженова в домашней майке восхитила красотой

Вид телеведущей вызвал восторг
Шоу-бизнес

Полностью голая дочь Гузеевой показала жуткие ожоги на теле

На девушку больно смотреть
Шоу-бизнес

Рыбин о страшном скандале с Долиной: Она меня подонком назвала

Знаменитости не разговаривали годами

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии

Фоторепортажи

Андердоги чемпионатов мира по футболу
Как российские звезды проводят лето
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
Самые странные костюмы супергероев

Спорт

Опозорившийся Смолов разозлил нежеланием извиняться за промах
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти
У Черчесова случился приступ после поражения России

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru