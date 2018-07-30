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Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Идет третья четверть луны, при которой она считается уже убывающей, но еще не старой. Можно начинать проекты, которые не требуют долгого раскачивания, а наоборот, желательны для быстрого исполнения. В частности, плановые операции рекомендуют выполнять именно на этой четверти луны. 
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

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ОВЕН

В начале недели нет смысла рваться в передовики – сейчас явно не ваше время. Лучше побыть на подхвате и скопить сил для решающих действий. Для них наилучший период начнется в среду – тогда и берите бразды правления в свои руки. Активность середины недели не оставит вас и в выходные – например, можно заняться спортом.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя будет отмечена знаменитыми рекордами и большими победами. В ее начале еще могут быть достигнуты определенные результаты, но только в командной работе. Со среды по пятницу лучше посидеть на скамейке запасных. Ваше время начнется в выходные – вы почувствуете прилив сил.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошее начало недели для типичных Близнецов – в первые ее дни вы можете забрать главный приз в производственном соревновании. Середина недели будет менее плодотворна, но все же вместе с товарищами вы сможете удерживать пальму первенства. В выходные не рекомендуется заниматься ничем активным, просто расслабьтесь и отдыхайте.  

РАК

Для кого эта неделя будет успешной, так это для типичных Раков. В первые ее дни вас ждут открытия и свершения на интеллектуальном поприще. Середина недели пройдет под вашей доминантой в производственной сфере. И выходные можно провести достаточно активно – в компании верных друзей и единомышленников.

ЛЕВ

В первые два дня этой недели не стоит строить из себя героя и затыкать собой все амбразуры – велика опасность получить бытовую или производственную травму. Все изменится в среду – вы сможете развернуть плечи и выйти в авангард любого процесса. Не сбавляйте оборотов и в выходные – если предложат поработать, соглашайтесь.

ДЕВА

Нельзя назвать эту неделю очень успешной для представителей знака Дева. В ее начале еще можно на что-то рассчитывать, но только в условиях командной работы. Со среды по пятницу шанс успеха минимальный, а вот заработать какую-нибудь травму вы в это время можете. Зато выходные можно посвятить любым приключениям.

ВЕСЫ

С самого начала наступившей недели вас могут загрузить ответственными поручениями, от которых вы, впрочем, не получите ни морального, ни материального удовлетворения. В середине недели можно будет заниматься столь привычной для вас коллективной работой. Если в выходные поступит предложение поучаствовать в каком-то экстриме, лучше отказаться. 

СКОРПИОН

Неделя начнется для вас на оптимистической ноте – с творческим подходом к любому делу. Если же по каким-то причинам в это время у вас выходные, они тоже не пройдут зря. Середина недели менее оптимистична – это время обычной рутины. Выходные проведите со своей половиной.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас есть неотложные домашние дела, рекомендуется выполнить их в первые два дня наступившей недели – все равно для производственных рекордов эти дни не подходят. Зато середина недели, безусловно, ваша. Можно наполнить ее творчеством – у вас все будет получаться. В выходные лучше всего заняться своим здоровьем.

КОЗЕРОГ

В понедельник и вторник ожидается много звонков, сообщений и встреч по делам личным и рабочим. Настройтесь на получение новой информации. Правда, полезна она будет не всегда. Середина недели пройдет более спокойно, будет время заняться семейными делами. Выходные дни – прекрасное время для праздничных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Наступившая неделя сложится для вас вполне удачно. Уже в первый день вы сможете поправить свое материальное положение – может быть, за прошлые заслуги вас наградят премией. Середина недели пройдет в движении, правда, на дальние и длительные командировки лучше не рассчитывать. Конец недели проведите дома. 

РЫБЫ

Уже в понедельник вы сможете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто хозяин и дома, и на работе. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас вплоть до конца недели. Не гнушайтесь никакой физической работой, она пойдет только на пользу. Выходные можно провести в шумной компании.
30 июля 2018, 07:58

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