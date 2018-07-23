Астрологический прогноз с 23 по 29 июля 2018 года

Второе из летних затмений этого года произойдет ближе к выходным – 27 июля. Его нельзя назвать зловещим, но соседство с Черной Луной и Марсом кажется не очень жизнерадостным. Вблизи этой даты не принимайте важных решений и постарайтесь не поддаваться на провокации, а тем более не провоцировать окружающих.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Вся наступившая неделя должна пройти хорошо. В первой ее половине вас ждут успехи в интеллектуальном развитии, в обучении, если вы чему-нибудь учитесь. В середине недели придет успех в производственных делах. В субботу и воскресенье не сидите в одиночестве – хорошее время для встречи с лучшим другом.

ТЕЛЕЦ

В понедельник и вторник поумерьте свой пыл – не лучшее время проявлять активность, можно побыть во втором эшелоне. Все изменится в среду – вы можете проявить инициативу и претендовать на высокие места на пьедестале почета. Выходные также должны пройти активно – если предложат поработать, не отказывайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, в вашем окружении сейчас сложились не лучшие условия, но следует помнить, что перевес сейчас на их стороне. Будьте уступчивы, и вы лишитесь многих проблем, которые, может быть, у вас возникают. В середине недели будьте благоразумны, не лезьте на рожон. В выходные составьте себе культурную программу.

РАК

Сейчас никто не заподозрит вас в том, что вы увиливаете от работы. Ее будет много, но, к сожалению, не вся она будет доставлять радость, а сил от вас потребует много. Всю середину недели следует посвятить коллективным делам – будьте ближе к людям, и они к вам потянутся. В выходные следует исключить любой экстрим.

ЛЕВ

Неделя начинается для вас неплохо – вы можете максимально проявить свою творческую натуру. Единственное, о чем следует предупредить – будьте внимательнее к своим детям, не наказывайте их по пустякам. В середине недели вас может затянуть рутина, не надо расслабляться. Выходные проведите со своей половиной.

ДЕВА

Начало недели не располагает к профессиональным рекордам, гораздо лучше будут удаваться дела, связанные с домом и семьей. Только не слишком гните свою линию, иначе можете нарушить хрупкое равновесие. Середина недели больше благоприятна для отдыха, но и работа будет в радость.

ВЕСЫ

В первые два дня недели следует соблюдать повышенную осторожность на улице, будь вы водитель или пешеход. Вместе с тем ожидается много поездок и перемещений, в основном местного характера. В середине недели ожидается затишье, вы можете посвятить себя дому. Выходные пройдут у вас на ура.

СКОРПИОН

Неделя начинается ударно, причем вы можете не только славно потрудиться физически, но и получить от своего труда материальное удовлетворение. В середине недели проснется телефон – будет много звонков и сообщений по делам и просто так. Выходные дни проведите с семьей дома или на даче.

СТРЕЛЕЦ

Вы полны сил и решимости свернуть горы – вряд ли вашим начинаниям кто-нибудь может сейчас помешать. Ваша активность – на всю неделю, в эти дни вы баловень судьбы. В середине недели вы сможете решить свои материальные проблемы. В конце недели не стоит оставаться в одиночестве, можно сходить в гости.

КОЗЕРОГ

Козерог, конечно, считается самым целеустремленным знаком, но в понедельник и вторник стоит побыть на вторых ролях и не слишком гнуть свою линию, иначе сил на всю неделю у вас не хватит. Ваше время начинается в среду – с этого дня и стоит планировать важные дела. Выходные также пройдут активно.

ВОДОЛЕЙ

Не самая лучшая неделя для типичных Водолеев. Если у вас есть какие-то планы, постарайтесь реализовать их в первые два дня, потому что со среды все будет валиться из рук – это время для отдыха, а не для работы. В пятницу, ближе к вечеру, положение изменится, и выходные пройдут у вас активно.

РЫБЫ

Рыбы сейчас находятся в авангарде трудового процесса. Будьте активнее на производстве, и с вами никто не сравнится в достижении результатов. Если в середине недели энергии и поубавится, на выручку обязательно придут ваши друзья. В выходные просто отдыхайте в тишине и уюте, избегая шумных компаний.