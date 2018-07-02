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Гороскоп

Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Лунный месяц, казалось бы, начался только вчера, а уже идет на убыль. За окном третья четверть луны, и на этой неделе она уже сменится на четвертую, последнюю. Произойдет это в пятницу – на этот день лучше не планировать важные мероприятия. Рабочие дни этой недели хорошо подходят для плановых операций.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.   

ОВЕН

Первая половина недели не принесет ощутимых результатов, поэтому не стоит пытаться прыгнуть выше головы, соизмеряйте свои желания со своими возможностями. С четверга все будет складываться в вашу пользу – вот тогда и хватайте быка за рога. Оба выходных дня также пройдут для вас активно.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь побольше успеть на рабочем месте в первый же день наступившей недели – именно в понедельник у вас хорошие показатели на профессиональные успехи. Если во вторник или среду энергии поубавится, друзья обязательно придут к вам на помощь. Вторая половина недели будет не столь удачна. Второе дыхание придет только в воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ

Вся наступающая рабочая неделя пройдет для типичных Близнецов наилучшим образом. Вы будете притягивать рекорды, вымпелы и первые места, если, конечно, этого захотите. Лучшими днями для этого будут вторник и среда. Четверг и пятница лучше подходят для занятий в группе. В выходные никуда не спешите, просто отдыхайте. 

РАК

Пожалуй, главным фаворитом на этой неделе будут представители именно вашего знака зодиака. Важно не вписаться в какую-то неприятную историю в понедельник, и уже со вторника у вас все будет исключительно хорошо, если, конечно, вы человек ищущий, пытливый. Оба выходных дня не стоит сидеть дома – посвятите их своим друзьям.

ЛЕВ

Первая половина наступившей недели будет связана с определенными рисками, поэтому строго соблюдайте правила личной безопасности и без нужды не лезьте на рожон. Если вас действительно тянет на приключения, для них наилучшим образом подойдет вторая половина недели. Оба выходных дня благоприятны для достижения целей.

ДЕВА

Не всегда все складывается так, как бы нам хотелось. Вот и на этой неделе типичные Девы вряд ли будут хватать звезды с небес. В понедельник придется разбираться с рутинными вопросами, во вторник и среду вас призовут дела вашего коллектива, а с четверга по субботу лучше быть тише воды, ниже травы. Зато воскресенье будет для вас удачным. 

ВЕСЫ

Пожалуй, самым лучшим днем наступившей недели обещает стать понедельник, поэтому не стоит долго валяться в постели в первый же рабочий день. Уже со вторника энергии поубавится, может быть даже ухудшение самочувствия. Вторая половина недели – для коллективной работы. Если в выходные у вас намечен какой-то экстрим, лучше изменить планы.

СКОРПИОН

Первая половина недели будет интереснее и ярче ее продолжения. Впрочем, по понедельнику этого, наверное, не скажешь. Так что больше ориентируйтесь на вторник и среду. Четверг, пятница и начало субботы могут быть неприятны своей банальностью и обыденностью. Воскресенье лучше всего посвятить своей половине.

СТРЕЛЕЦ

Понедельник может вас встретить многочисленными звонками, сообщениями и встречами, но не обольщайтесь – уже вечером этого дня на вас перестанут обращать внимание. Первую половину недели следует посвятить домашним делам, и вторая обещает пройти весело и ярко. В воскресенье лучше всего устроить день здоровья.

КОЗЕРОГ

Начало недели обещает быть для вас динамичным и интенсивным. В понедельник не гнушайтесь никакой физической работы, нагрузки будут только в пользу. Во вторник и среду активность будет скорее ментальная, чем физическая. С четверга по субботу можно уйти в тень, заняться домом и семьей. Воскресенье пройдет на зависть многим – весело и ярко.

ВОДОЛЕЙ

Уже с самого первого дня наступившей рабочей недели типичные Водолеи выходят в лидеры – всем остальным стоит равняться на этот знак зодиака. Во вторник за свои подвиги вы можете рассчитывать на заслуженную награду. Вторая половина недели может пройти в разъездах. Оба выходных дня лучше всего провести дома или на даче.

РЫБЫ

Не следует планировать важные мероприятия на понедельник – вы можете затратить на них все свои силы, и на последующие дни их просто не хватит. Зато во вторник и среду у вас как будто расправятся крылья – все будет получаться не в пример лучше. Вторая половина недели также пройдет для вас активно. Выходные можно посвятить своим друзьям.

2 июля 2018, 07:59

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