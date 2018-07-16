Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Понедельник 16 июля
Лента новостей
19:54
Судья убил сборную Хорватии
19:41
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
19:15
Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина
18:12
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
17:59
Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России
17:25
Семенович в бикини оседлала родного брата (фото)
16:51
Савичева бросила дочь в день рождения
16:27
Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы
16:09
"Татушка" Катина отказалась от общения с Волковой
15:50
Билан отказался от детей
15:25
В Россию прилетел знаменитый боец ММА
15:23
Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке (видео)
14:58
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
14:22
Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте (фото)
13:29
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
12:55
Как звезд дразнили в детстве
12:34
Невесту Тимати обругали за скандальную выходку на свадьбе Эмина
12:01
Брэд Питт увез детей от Анджелины Джоли
11:34
Борис Щербаков 12 лет борется с раком
11:01
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
10:32
Подробности восхитительной свадьбы Эмина и модели из Саранска
09:59
Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы
20:51
Поплавская раздает вещи умершего Тихановича
19:02
Бельгия обыграла Англию в матче ЧМ-2018 за третье место
18:00
Бородину поздравили с беременностью
17:22
Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
16:38
Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
16:21
Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео
16:01
Французы опозорились в день национального праздника (фото)
15:43
На Сокольнической линии метро появятся пять новых станций
15:40
Москвичей предупредили о приближении бури
15:31
Шнурова приметили на отдыхе с новой спутницей
14:53
Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов
14:27
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
13:59
"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
13:45
"У меня был шок": Фадеева окружили голые мужчины
13:21
Люди со странными лицами захватили Голливуд
13:10
Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака
12:36
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
11:58
Питт обвинил Джоли в серьезных проблемах с головой
11:58
"Лилия" пришла на новый участок Кожуховской линии
11:14
Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию
10:49
Тарасова застали с королевой красоты в ночном клубе
10:21
Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже
09:56
Страшные тайны: "кровавый карлик" Николай Ежов
21:58
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
21:54
Кошка-нянька стала звездой Сети (видео)
21:48
В страшном ДТП под Москвой погибли три человека
21:42
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
21:40
В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
21:11
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
21:02
Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
20:37
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
20:27
На Москву надвигается 30-градусная жара
20:17
Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
19:58
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
19:48
Известная писательница скончалась на 82-м году жизни
19:37
Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
18:52
В Таганроге нашли расчлененный труп пенсионерки в восьми пакетах
18:52
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
18:47
Молодая нижегородка на иномарке протаранила пешеходов
18:38
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
18:37
25-летнюю омичку винят в гибели новорожденной дочери
18:25
Живодерки выкинули из движущегося автомобиля котят
18:08
Располневшая Меланья Трамп разожгла скандал с беременностью
18:06
Велосипедист стукнул жителя Екатеринбурга кирпичом по голове
18:06
Свадьба Бузовой под угрозой срыва
17:52
В Казани автоледи сбила ребенка на зебре
17:42
В Удмуртии трое мужчин погибли в жутком пожаре в частном доме
17:29
Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:19
Запад преклонился перед изменившейся Россией
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:48
У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
16:45
"Горячая" телеведущая рассказала о сексе с едой
16:43
Поклонники осудили Борисову за фото с дочкой
16:38
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:13
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
16:03
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы
15:44
Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда
15:37
Реновация приходит на юго-запад Москвы
15:36
"ЕР" возьмет на контроль пенсионную реформу
15:29
Четырехлетней дочке Тимати сделали татуировку на лице
15:25
"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах
15:05
Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
14:52
Известная певица с "солнечным" ребенком осталась ни с чем
14:41
Египетские пляжи запретят посещать местным жителям
14:34
После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
14:23
Крымский мост рвет Украину в клочья
14:21
Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова
14:03
Как стать активным гражданином
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:52
Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию
"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
Тарасова застали с королевой красоты в ночном клубе
Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Идет первая фаза Луны, вполне благоприятная для начинаний, но все же лучше дождаться второй ее фазы, которая считается самой лучшей – она начнется со следующей недели. Самым опасным временем могут стать выходные – со второй половины субботы до вечера воскресенья будут 9 лунные сутки – не принимайте в этот период важных решений.
прочитано 61 раз

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.   

ОВЕН

Наступившая неделя вряд ли принесет типичным Овнам много пользы и  радости. Ничего страшного, просто работать придется за троих, а заработную плату получать за одного. Во второй половине недели ваша помощь потребуется коллегам. На выходных днях откажитесь от любого экстрима, сейчас он не безопасен.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас весело – если сможете подойти к вопросу неординарно, то справитесь с любой проблемой. Если вы представитель творческой профессии, первая половина недели пройдет на ура, чего нельзя сказать о второй ее половине – придется просто монотонно работать. Выходные посвятите своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели вряд ли порадует вас высокими результатами на рабочем месте – лучше будут удаваться дела домашние, семейные. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил – но на это время лучше не планировать важные дела. На выходных днях не стоит расслабляться и предаваться праздности – лучше усиленно заняться своим здоровьем.

РАК

Начало недели, скорее всего, выдастся суматошным – всем от вас будет что-то нужно, телефон будет буквально разрываться. С середины недели все от вас отстанут – на первое место выйдут вопросы семьи и дома. С успехом справившись с ними, оба выходных дня вы сможете посвятить праздничным мероприятиям.

ЛЕВ

Эта неделя должна пройти для вас вполне благоприятно. Уже в первые ее дни можно рассчитывать на какой-то бонус – возможно, начальство выплатит вам премию или товарищ вернет долг. Вторая половина недели пройдет в разъездах. Ожидается много звонков и сообщений. Отдохнуть в домашней тишине и уюте можно будет на выходных.

ДЕВА

На этой неделе вы бесспорный лидер во всех начинаниях, поэтому не стоит прятаться за чужими спинами, смело выступайте с любой инициативой. Возможно, это обернется материальной прибылью уже во вторую половину рабочей недели. На выходных не стоит сидеть в четырех стенах в одиночестве – дни поездок и встреч.

ВЕСЫ

В первые рабочие дни наступившей недели не стоит строить из себя супергероя и лезть в передовики – лучше посидеть на скамейке запасных и сэкономить силы для будущих свершений. Зато четверг и пятница пройдут для вас как нельзя лучше – планируйте дела на эти дни. Оба выходных дня также пройдут для вас активно.

СКОРПИОН

Начало этой недели годится для коллективной работы. Можно не только пользоваться помощью друзей в рабочую смену, но и плодотворно проводить с ними время после работы. Зато во вторую половину недели лучше ни с кем не встречаться и после работы сразу идти домой отдыхать. Выходные дни будут полностью за вами.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя пройдет для типичных Стрельцов даже очень удачно. С первого же рабочего дня вы завоюете вымпел передовика и не расстанетесь с ним вплоть до выходных. Даже если с середины недели сил поубавится, товарищи придут к вам на помощь. А для спокойного отдыха прекрасно подходят оба выходных дня.

КОЗЕРОГ

Для кого наступившая неделя будет удачной, так это для представителей вашего знака. Причем в ее начале лучше будут удаваться дела интеллектуальные, например, образование, повышение культурного уровня. Во вторую половину недели на ура пойдут практические решения. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Первые дни наступившей рабочей недели вряд ли принесут вам много радости. Сейчас стоит сдерживать свои порывы – повышается опасность получить бытовую или производственную травму. С середины недели все меняется – фортуна поворачивается к вам лицом. На выходных вам могут предложить поработать – это будет только на пользу.

РЫБЫ

Посвятите начальные дни недели коллективной работе. Сейчас нельзя стоять в стороне от решения проблем ваших партнеров, почувствуйте себя членом команды. Во второй половине недели стоит быть осторожнее – будьте аккуратнее и на работе, и дома. На выходных будет хорошо посетить храм, музей или театр – время повышения духовного уровня. 

16 июля 2018, 08:41

комментарии

Политика

Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Нытье украинцев начало раздражать Европу

Шоу-бизнес

Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
Семенович в бикини оседлала родного брата (фото)
Савичева бросила дочь в день рождения

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Савичева бросила дочь в день рождения

Певица не смогла быть рядом с ребенком из-за напряженного гастрольного графика
Спорт

Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России

Весь мир следит за торжественной церемонией закрытия мундиаля
Спорт

Судья убил сборную Хорватии

Французские футболисты стали чемпионами впервые с 1998 года
Спорт

Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot

На поле выбежали четыре человека

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Люди со странными лицами захватили Голливуд
Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Спорт

Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео
Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
Запад преклонился перед изменившейся Россией

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru