Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Идет первая фаза Луны, вполне благоприятная для начинаний, но все же лучше дождаться второй ее фазы, которая считается самой лучшей – она начнется со следующей недели. Самым опасным временем могут стать выходные – со второй половины субботы до вечера воскресенья будут 9 лунные сутки – не принимайте в этот период важных решений.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Наступившая неделя вряд ли принесет типичным Овнам много пользы и радости. Ничего страшного, просто работать придется за троих, а заработную плату получать за одного. Во второй половине недели ваша помощь потребуется коллегам. На выходных днях откажитесь от любого экстрима, сейчас он не безопасен.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас весело – если сможете подойти к вопросу неординарно, то справитесь с любой проблемой. Если вы представитель творческой профессии, первая половина недели пройдет на ура, чего нельзя сказать о второй ее половине – придется просто монотонно работать. Выходные посвятите своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели вряд ли порадует вас высокими результатами на рабочем месте – лучше будут удаваться дела домашние, семейные. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил – но на это время лучше не планировать важные дела. На выходных днях не стоит расслабляться и предаваться праздности – лучше усиленно заняться своим здоровьем.

РАК

Начало недели, скорее всего, выдастся суматошным – всем от вас будет что-то нужно, телефон будет буквально разрываться. С середины недели все от вас отстанут – на первое место выйдут вопросы семьи и дома. С успехом справившись с ними, оба выходных дня вы сможете посвятить праздничным мероприятиям.

ЛЕВ

Эта неделя должна пройти для вас вполне благоприятно. Уже в первые ее дни можно рассчитывать на какой-то бонус – возможно, начальство выплатит вам премию или товарищ вернет долг. Вторая половина недели пройдет в разъездах. Ожидается много звонков и сообщений. Отдохнуть в домашней тишине и уюте можно будет на выходных.

ДЕВА

На этой неделе вы бесспорный лидер во всех начинаниях, поэтому не стоит прятаться за чужими спинами, смело выступайте с любой инициативой. Возможно, это обернется материальной прибылью уже во вторую половину рабочей недели. На выходных не стоит сидеть в четырех стенах в одиночестве – дни поездок и встреч.

ВЕСЫ

В первые рабочие дни наступившей недели не стоит строить из себя супергероя и лезть в передовики – лучше посидеть на скамейке запасных и сэкономить силы для будущих свершений. Зато четверг и пятница пройдут для вас как нельзя лучше – планируйте дела на эти дни. Оба выходных дня также пройдут для вас активно.

СКОРПИОН

Начало этой недели годится для коллективной работы. Можно не только пользоваться помощью друзей в рабочую смену, но и плодотворно проводить с ними время после работы. Зато во вторую половину недели лучше ни с кем не встречаться и после работы сразу идти домой отдыхать. Выходные дни будут полностью за вами.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя пройдет для типичных Стрельцов даже очень удачно. С первого же рабочего дня вы завоюете вымпел передовика и не расстанетесь с ним вплоть до выходных. Даже если с середины недели сил поубавится, товарищи придут к вам на помощь. А для спокойного отдыха прекрасно подходят оба выходных дня.

КОЗЕРОГ

Для кого наступившая неделя будет удачной, так это для представителей вашего знака. Причем в ее начале лучше будут удаваться дела интеллектуальные, например, образование, повышение культурного уровня. Во вторую половину недели на ура пойдут практические решения. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Первые дни наступившей рабочей недели вряд ли принесут вам много радости. Сейчас стоит сдерживать свои порывы – повышается опасность получить бытовую или производственную травму. С середины недели все меняется – фортуна поворачивается к вам лицом. На выходных вам могут предложить поработать – это будет только на пользу.

РЫБЫ

Посвятите начальные дни недели коллективной работе. Сейчас нельзя стоять в стороне от решения проблем ваших партнеров, почувствуйте себя членом команды. Во второй половине недели стоит быть осторожнее – будьте аккуратнее и на работе, и дома. На выходных будет хорошо посетить храм, музей или театр – время повышения духовного уровня.