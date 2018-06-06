Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу

Знаменитостям приходится часто уезжать из дома по делам – на встречи, съемки, гастроли. Такой образ жизни для семейных людей часто приводит к печальным последствиям. Так, например, из-за плотного графика певец Энрике Иглесиас больше месяца не появлялся дома, поэтому поклонники заподозрили, что в его отношениях с Анной Курниковой наметился раскол. Так ли это – разбирались Dni.Ru.

"Энрике и Анна не разведутся, в их семье все достаточно умеренно. Но это не потому, что в отношениях тишь да гладь, а потому что у Анны философское отношения ко всему, что касается сохранения семейного очага. Курникова – женщина, которая умеет вовремя закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит. А вообще, жить с таким человеком как Энрике нереально тяжело. Поклонницы, безусловно, не могут не волновать Курникову. Иглесиасу повезло с женой, особенно учитывая его взрывоопасный характер", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Кстати, по словам гадалки, брак держится еще и за счет того, что пара не проводит все свое время вместе. "Гастрольные туры и долгое отсутствие Энрике как раз и сближают их. Если бы они постоянно находились вместе, то развелись бы точно. Все конфликты в семье сводятся к минимуму, они попросту не успевают ссорится", – пояснила медиум.

Карты Таро показывают, что Курникова – классическая славянская женщина-мать, которая нашла свое счастье в детях, полностью посвятила им себя, забывая порой о себе. "Кстати, рождение наследников далось этой звездной паре очень тяжело. Задействованы были не только силы супругов, но и современная медицина. О новых детях у них мыслей нет", – добавила Абравитова.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Теннисистка родила певцу двойню – сына Николаса и дочь Люси. Отметим, что Курникова опубликовала лишь одну фотографию, причем с одним из детей.

