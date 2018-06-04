Астрологический прогноз с 4 по 10 июня 2018 года

Неделя начинается на стареющей луне, в ее третьей четверти. Так что, если вы задумали дело, которое желательно побыстрее закончить – например, ремонт в квартире, это лучшее время. В среду наступает четвертая четверть, когда лучше уже ничего не начинать.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Неделя начинается для вас не самым лучшим образом. Если в первый ее день с помощью товарищей по работе еще можно добиться каких-то результатов, то уже во вторник фортуна отвернется от вас – лучше отойти на второй план. Положение выправляется в пятницу – вы снова на коне. Оба выходных дня стоит провести активно.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь в понедельник как можно больше успеть на рабочем месте, потому что со вторника у вас будет уже меньше возможностей. Тем не менее сил хватит почти на всю неделю, и только в пятницу вы почувствуете настоящую усталость – вот тогда и можно будет отдохнуть. В субботу можно ничего не делать. Воскресенье – для активного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели, вернее ее большая часть, пройдет при вашем доминировании. С понедельника по четверг складываются хорошие возможности для реализации планов. В пятницу вас поддержат товарищи. Субботу посвятите встрече с друзьями, а в воскресенье лучше ни с кем не встречаться и провести весь день дома.

РАК

В понедельник стоит соблюдать осторожность – существует риск получить бытовую или производственную травму. Если вам необходимо заявить о себе во всеуслышание, можно сделать это во вторник – тогда вас, безусловно, заметят. Во второй половине недели достижение любых практических целей будет для вас удачным.

ЛЕВ

Эту неделю условно можно разделить на две половины. Если до среды все ваши начинания еще не будут сопровождаться несомненным успехом, то со второй половины четверга вас должна преследовать удача. Даже если в воскресенье предложат поработать – соглашайтесь, для вас это будет эффективно.

ДЕВА

Дева считается самым трудолюбивым знаком зодиака, и в самом начале наступившей недели вы сможете доказать всем правоту этого утверждения. Работы будет много, правда, удовольствия она доставит мало. Во вторник и среду в основном придется решать коллективные задачи. С четверга будьте аккуратны и внимательны.

ВЕСЫ

Понедельник начинается очень хорошо – вы полны творческого энтузиазма и готовы сдвинуть горы. Со вторника вдохновения поубавится – вам придется заниматься рутинной работой. В пятницу вашего внимания потребуют товарищи. Выходные проведите со своей половиной, желательно дома.

СКОРПИОН

Не стоит с первого же рабочего дня бросаться в гущу производственных дел – гораздо эффективнее будут получаться дела домашние. Зато со вторника наступает очень благоприятный период для любых творческих свершений, даже если вы не поэт и не художник. Правда, этот хороший период закончится уже в пятницу.

СТРЕЛЕЦ

Пусть вас не пугают звонки и контакты, которые обрушатся на вас в начале этой недели – уже во вторник они поутихнут, и вы спокойно сможете заниматься своими делами. В пятницу и субботу будет очень плодотворный период – используйте его на все сто для вашего удовольствия. Воскресенье не для веселья – можно заняться уборкой дома.

КОЗЕРОГ

Возможно, уже в понедельник начальство обрадует вас премией или товарищ вернет долг – в любом случае этот день будет связан с решением материальных проблем. Со вторника по четверг высока вероятность местных командировок, встреч и новой информации. Концовка недели больше подходит для домашних дел.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит прятаться за чужими спинами – сейчас у вас в руках все козыри, чтобы занять лидирующее положение в группе. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас всю неделю. Но если в первую ее половину заниматься нужно в основном физическими делами, то вторая лучше подходит для интеллектуальных дел.

РЫБЫ

Если вы нацелены на свершения, не стоит планировать их на понедельник – может быть, вы плохо отдохнули в выходные, но сейчас можно перерасходовать силы. Все важные дела планируйте со вторника – вы сможете многое на волне энтузиазма, который подхватит вас с этого дня. Вплоть до выходных вы будете лидером в начинаниях.