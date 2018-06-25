Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля 2018 года

Неделя начинается на второй четверти луны – одной из самых многообещающих во всем лунном цикле. Уже в четверг – полнолуние, когда рост луны сменяется ее старением. Дни полнолуния не рекомендованы ни для каких начинаний, живите обычной жизнью. С субботы можно начинать дела, рассчитанные на быстрое завершение.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Для типичных Овнов наступившая неделя пройдет исключительно хорошо. Если в самом ее начале, утром в понедельник, вы будете проявлять осторожность, то уже с полудня этого дня у вас будет удача. До среды это будет касаться в основном интеллектуальных дел, а во второй половине недели – карьеры и бизнеса. Выходные проведите с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Обычно миролюбивые Тельцы в первую половину недели рискуют попасть в неприятную ситуацию. Вам не следует лезть на рожон и брать на себя повышенные обязательства. В четверг и пятницу, если уж вас тянет на подвиги, можно попробовать. В выходные вам могут предложить подхалтурить – это наверняка будет финансово выгодно для вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы считаются самым общительным знаком среди всего зодиака, и всю первую половину недели вам придется общаться достаточно много, и вам это доставит удовольствие. Вторая половина недели таит в себе некоторую опасность – будьте аккуратнее. В субботу и воскресенье можно отправиться в путешествие.

РАК

Хорошая возможность с первого же дня показать себя добросовестным работником, правда, для себя самого вы вряд ли что-то материально или морально выгадаете. С четверга все ваше внимание привлечет командная работа. Если в выходные вам предложат принять участие в экстремальном приключении, стоит вежливо отказаться.

ЛЕВ

Хорошее начало трудовой недели – уж кто пойдет на работу как на праздник, так это вы. Это время благоприятно и для отдыха, и для творческого труда. Муза покинет вас только утром в четверг – настанут серые будни, но это не повод для грусти, когда-то надо заниматься и рутиной. Оба выходных дня посвятите своей половине.

ДЕВА

Время с понедельника по среду может быть не очень продуктивно с точки зрения профессиональных успехов, зато благоприятно для решения домашних и семейных вопросов. Уже в четверг наступает время для творчества и ярких побед. В выходные вам будет не до веселья – займитесь своим здоровьем.

ВЕСЫ

Вся первая половина недели будет у вас связана с общением и информацией, правда, не факт, что вы извлечете из нее много пользы. Ожидаются поездки по делам личным и общественным. Вторая половина недели будет более спокойной – у вас даже появится возможность отдохнуть дома. Зато в выходные будет повод устроить праздник.

СКОРПИОН

С понедельника по среду у вас будет хорошая возможность улучшить свое материальное положение. Не гнушайтесь никаким физическим трудом, сейчас все будет в вашу пользу. С четверга активность физическая сменится активностью ментальной. Возможны местные командировки. Выходные, как и положено, проведите в уютной обстановке дома.

СТРЕЛЕЦ

Вся наступившая неделя пройдет при вашем полном доминировании. С первого же дня вы можете проявить инициативу в любой области и занять лидирующие позиции в коллективе. Уже в четверг или пятницу это принесет свои дивиденды. В выходные можно отправиться на природу с друзьями, если, конечно, вам позволит погода.

КОЗЕРОГ

Первая половина недели еще не располагает к яркому проявлению – следует провести ее на вторых ролях, не слишком заявляя о себе. Зато с четверга все меняется – вы сможете проявить свою незаурядную личность во всем многообразии и великолепии. Выходные дни можно провести активно – например, в занятиях физкультурой и спортом.

ВОДОЛЕЙ

Слово, которое является ключевым для вашего знака, – дружба. И всю первую половину недели вы сможете доказывать это, проводя время с друзьями и товарищами по работе. Вторая половина недели может оказаться для вас менее продуктивной – не стоит лезть в передовики. В выходные ожидается прилив сил и энергии.

РЫБЫ

Наступившая неделя ожидается весьма насыщенной на победы и рекорды в профессиональной деятельности, если вы, конечно, к этому стремитесь. В четверг и пятницу ваша энергичность несколько снижается, но к вам на помощь обязательно придут ваши товарищи. В выходные никуда не торопитесь – просто отдыхайте в тишине и уюте.